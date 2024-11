Pellegrino terzo nella sprint FIS in classico di Muonio, Monsorno sesta

Nella sfida Fis in tecnica classica, il campione valdostano dopo il nono tempo in qualificazione ha saputo farsi largo fino al podio finale, chiudendo nella scia del norvegese Erik Valnes tanto la batteria, quanto la semifinale.

Nel turno decisivo lo scandinavo si è confermato protagonista assoluto di giornata, lasciandosi alle spalle il padrone di casa Lauri Vuorinen e lo stesso Pellegrino, in una finale che ha coinvolto anche gli altri tre finlandesi Ville Ahonen, Willjam Mattila e Niilo Moilanen, finiti nell’ordine dal quarto al sesto posto.

Buona la prova anche di Davide Graz, quinto nella stessa seminfinale di Pellegrino, mentre Simone Daprà ed Elia Barp si sono fermati in batteria, come un Francesco De Fabiani sfortunato protagonista di una caduta.

Sesto posto invece per Nicole Monsorno nella gara femminile. In finale la finlandese Jasmi Joensuu ha sorpreso le due tedesche Laura Gimmler e Coletta Rydzek che avevano dominato le qualificazioni mattutine; la fiemmese dopo il secondo posto nelle batterie ha saputo conquistare uno slot da lucky looser nella prima semifinale firmata proprio da Joensuu per poi chiudere nella scia anche di Amanda Saari e Sofie Krehl. Semaforo rosso in semifinale invece per Caterina Ganz, quarta nell’altro round vinto da Rydzek mentre Anna Comarella si era fermata nei quarti.