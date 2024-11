Hockey Club Aosta rivive la magia!

"Dopo il vittorioso 7-3 in casa di Venerdì 1 Novembre, contro un Valdifiemme che ancora deve prendere le misure dopo il cambio di head Coach e l'ultima schiacciante vittoria in trasferta, contro i falchi di Bressanone Domenica 3 Novembre, questa settimana la prima squadra del club si gode un po' di riposo, prima di riprendere a pieno regime.



Sabato 16 Novembre l'Hockey Club Aosta incontrerà in trasferta nuovamente l'Appiano, già sconfitto con un netto 5-3 in casa a fine Settembre e poi il Valpellice il 21 Novembre, che cercherà la rivincita in casa dopo essere stato sconfitto 5-1 nella Valle.



Alla fine della dodicesima giornata di campionato Aosta rimane a punteggio pieno e al secondo posto, con in testa Caldaro.



Bisognerà aspettare il 23 Novembre per rivedere la squadra della Valle battersi su ghiaccio Aostano: gli atleti dell' Head Coach Giovinazzo incontreranno nuovamente il Feltre, che li aveva atterriti con un 4-2, nella loro prima trasferta di questa nuova avventura in IHL.



Ma Giovinazzo è sereno: " Sicuramente è una partita che ci ha scottati, ma non eravamo ancora pronti come lo siamo adesso. Abbiamo lavorato tanto e bene, i risultati fino ad ora lo hanno dimostrato e il pubblico ci supporta con un calore inimmaginabile! Molti dicono che stiamo facendo loro rivivere i tempi d'oro del Curmaosta, ma sono convinto che ora sia qualcosa di più. Abbiamo i giovanissimi dell'under 14, dell'under 16 e 19 che regalano delle soddisfazioni enormi, così come la Division 1. Questo Club vuole dimostrare che i giovani Aostani possono competere ad alti livelli."



E così come la prima squadra, anche le divisioni minori hanno portato a casa la vittoria nelle partite del weekend appena trascorso: la Division1 con un 4-3 in casa contro il Pinerolo conferma il suo

primato in classifica (girone Ovest) , l'U19 con uno schiacciante 2-10 contro Zoldo domina la classifica, mentre l'Under16 ha fatto faville in trasferta battendo 1-11 il Valdifiemme.



Intervistato dopo le partite del weekend il Coach Alessandro Fontana ha dichiarato : " Con l'under16 dovevamo vincere e abbiamo vinto, questo ci porta sempre più vicini all'obiettivo che ci eravamo prefissati ad inizio anno: il passaggio al girone per giocarci il campionato. Per l'Under 19 questa vittoria è un'ulteriore tappa di avvicinamento alla top 6 per finire il girone, per poi giocare il

master round. Tutto procede al meglio, ma ora, come sempre, testa ai prossimi match."



La realtà sportiva dell'Hockey Club Aosta si fa sempre più spazio in una Valle pronta ad accogliere lo spettacolo che solo uno sport come l'hockey sa regalare: nelle ultime due partite in casa si è registrata una media di quasi 700 tifosi presenti sugli spalti, dai più piccolini agli over 70+, per dimostrare ancora una volta come la magia dell'hockey riviva nella Valle, oggi forse un pochino più di allora.



Ricordiamo il prossimo appuntamento in casa Sabato 23 Novembre ore 20.00 contro il Feltre. I biglietti sono già acquistabili online, senza alcun costo aggiuntivo rispetto alla cassa del Palaghiaccio, tramite il circuito LiveTicket.