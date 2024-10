Hockey: L'Aosta sfida i Mastini di Varese il 24 ottobre

Giovedì 24 Ottobre alle ore 20.00 si terrà l'attesissima partita tra l'Hockey Club Aosta e l'Hockey Club Varese: un match davvero da non perdere!

Il Club della Valle, vincitrice IHL Division 1 2023/24, entrata di diritto questa stagione per la prima volta nel campionato IHL, affronterà il Varese, squadra storica militante in questa categoria, vincitrice della Coppa Italia nel 2022 e seconda classifica lo scorso anno in IHL. Ad oggi le due squadre sono, rispettivamente, al terzo e quarto posto nella classifica del campionato IHL 2024/2025: una premessa che alimenta ancora di più la competitività e la voglia di vincere per entrambe le compagini. Una partita che promette scinitlle!

Si esibiranno tra un tempo e l'altro le giovani atlete del pattinaggio artistico dell' Aosta Skating, per ricodare come l'hockey voglia dare spazio a questa splendida disciplina Olimpica, con la quale condivide il ghiaccio. Come da tradizione verrà inoltre svolto il "lancio del disco", che mette in palio ben due consistenti premi da parte del Club per qualche fortunat* tifos*.



In occasione della partita di Giovedì 24 Ottobre contro il Varese, il Club di Aosta predisporrà all'interno del Palaghiaccio, per la prima volta, la vendita del merchandise della squadra dando la possibilità a tutti i tifosi di acquistare e portare sugli spalti un pezzo della squadra della Valle.

Partecipa ad uno degli eventi più attesi della stagione, goditi la partita e vieni a tifare la squadra della Valle, perchè #QuestaèAosta!

SPECIALE UNDER 12: ingresso gratuito per tutti i minori di 12 anni + sciarpa in regalo!*

I biglietti per la partita possono essere acquistati già da oggi sul portale di Liveticket oppure il giorno dell'evento direttamente in cassa.

*fino a esaurimento scorte, una sciarpa ed un ingresso gratuito per ogni under 12 accompagnato da adulto pagante ingresso intero."