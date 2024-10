Hockey ghiaccio: Per l'Aosta un'altra sconfitta in trasferta

Anche questa volta, come era accaduto nella trasferta a Feltre, gli atleti di Coach Luca Giovinazzo hanno faticato e, alla fine, hanno dovuto cedere il passo al Club di Caldaro, attualmente primo in classifica.

Il match è iniziato con un buon slancio per gli ospiti. Christian Buono ha segnato la prima rete dopo soli 25 secondi dal fischio d'inizio, portando entusiasmo tra i tifosi e nei giocatori. Tuttavia, la gioia è stata di breve durata: De Donà ha pareggiato al 5:21, seguito da Felderer che ha dato il vantaggio al Caldaro al 12:32. Ma l’Aosta ha risposto prontamente: Timpone ha trovato la rete del pareggio, chiudendo il primo tempo sul 2-2.

Nel secondo tempo, il Caldaro ha preso il sopravvento, con le reti di De Donà e Clericuzio. Nonostante Nardella sia riuscito a accorciare le distanze, il Club di Caldaro ha rapidamente ristabilito il divario con un goal di Selva. È evidente che il team di casa ha dimostrato una superiorità offensiva, capitalizzando le opportunità e gestendo il gioco con astuzia.

Il terzo tempo ha visto un’ulteriore caduta per l’Aosta. Con solo cinque tiri a loro favore contro gli undici del Caldaro e una penalità pesante di 35 minuti contro i soli 4 del team avversario, la squadra ha lottato senza mai trovare il ritmo giusto. La rete finale di Wieser in powerplay ha sigillato il risultato sul 6-3, lasciando l’Hockey Club Aosta con più domande che risposte.

Coach Giovinazzo ha espresso il suo disappunto: "Siamo ancora lontani da quello che voglio vedere sul campo: c'è qualità, tanta qualità, ma troppe individualità libere". Questa riflessione mette in luce una delle sfide principali del team: trovare un equilibrio tra gioco di squadra e talento individuale. Nonostante la sconfitta, è importante ricordare che siamo solo all'inizio della stagione; i margini di miglioramento sono evidenti, e ogni squadra sta cercando di trovare la propria identità.

In un contrasto positivo, l’Under 16 di Alessandro Fontana ha trionfato contro il Caldaro/Lana con un convincente 6-0. Questo risultato sottolinea il potenziale dei giovani atleti dell'Hockey Club Aosta e la continuità della formazione a livello giovanile, che è fondamentale per il futuro del club.

Ora, l'Aosta si prepara per una sfida cruciale in trasferta contro il Como, ultimo in classifica, mercoledì 9 ottobre. Sarà un'opportunità per risollevare il morale e cercare di guadagnare punti preziosi. La successiva partita in casa contro l'Alleghe sabato 12 ottobre sarà un'altra chance per dimostrare il valore della squadra. I giochi sono ancora aperti, e con il giusto approccio, l’Hockey Club Aosta può risollevarsi e ambire a traguardi migliori.