Hockey ghiaccio: HC Aosta cade a Feltre

La squadra valdostana ha mostrato difficoltà fin dai primi minuti, apparendo spaesata e poco concentrata. L'inizio è stato segnato da una mancanza di disciplina che ha portato gli aostani a subire due reti in inferiorità numerica, nel giro di appena 4 minuti.

Il secondo tempo ha visto una leggera ripresa per l'Aosta, con i giocatori di coach Luca Giovinazzo che hanno dimostrato una maggiore voglia di rimonta. Il parziale dei tiri, 13 a 5 in favore degli ospiti, testimonia il tentativo di ribaltare la partita. Al 25'32", Nardella ha realizzato il primo gol per l'Aosta in superiorità numerica, seguito poco dopo dalla risposta del Feltre con Kadlec Martin al 27'38". Nonostante questo, al 28'24", Buono Christian ha segnato il secondo gol per gli ospiti, chiudendo il secondo periodo sul 3-2.

Il terzo tempo è stato una ripetizione del secondo: Feltre ha gestito il vantaggio, mentre l'Aosta ha tentato senza sosta di trovare il pareggio. Tuttavia, un'altra rete di Foltin Jozef al 49'56" ha sigillato la sconfitta per l'Aosta, che ha concluso la partita sul 4-2.

Questa sconfitta deve fungere da monito per l'Aosta, che dovrà affrontare il Pergine giovedì 3 ottobre alle 20.00 in casa. La squadra dovrà cercare di mantenere maggiore concentrazione per evitare ulteriori scivoloni contro le linci, che arrivano ad Aosta con il morale alto dopo aver battuto Como e Bressanone.

HC Feltre - HC Aosta 4-2 (2-0, 1-2, 1-0)

Reti HC Aosta: Nardella 25'32" (2T), Buono C. 28'24" (2T)

Roster HC Aosta: Marinelli, Tura, Buono C., Nardella, Moucka, Mazzocchi, Nymenko, Mocellin, De Toni, Fraschetta, Timpone, Badoglio, Berger, Garau, Viliotti, Buono Ca., Gesumaria, Lysenko, De Nardin, Pfostl, De Santi, Garber.

Coach: Luca Giovinazzo

Under 16: HC Aosta Vs HC Zoldo/Feltre/Padova

Nella stessa giornata, l'Under 16 dell'Aosta ha portato a casa una vittoria schiacciante contro l'HC Zoldo/Feltre/Padova, con un netto 11-3. La squadra allenata da coach Alessandro Fontana ha dominato la partita, allungando il vantaggio nel terzo tempo con sei gol consecutivi. Le reti di Terranova (tripletta), Giuliani, Picco, Ferrari e Nespoli hanno sigillato il successo e dato morale alla compagine giovanile in una giornata difficile per la prima squadra.

HC Aosta - HC Zoldo/Feltre/Padova 11-3 (2-0, 3-1, 6-2)

Reti HC Aosta:

1° t.: Terranova 9'27", Pizzagalli 15'14"

2° t.: Ferrari 26'21", Pietila 35'30", Terranova 37'18"

3° t.: Terranova 41'07", Giuliani 46'15", Picco 52'15", Ferrari 54'06", Nespoli 54'29", Terranova 59'20"

Roster HC Aosta: Datei, Martello, Giovinazzo, Ferrari, Picco, Terranova, Tamborini, Giuliani, Tansi, Nespolo, Sammarco, Pizzagalli, Nardella, Pietila P., Verderame, Pietila M., Cecconi, Pinton, Farè, Minniti, Rosset, Nozsko.

Coach: Alessandro Fontana

L'Under 16 dell'Aosta si gode un'importante vittoria, mentre la prima squadra dovrà lavorare duramente in vista della prossima sfida casalinga per invertire la rotta in campionato.