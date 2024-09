Sport fluviali: fare rafting sulla Dora Baltea con Rafting Republic

Adrenalina, divertimento e avventura: il rafting è un'esperienza dedicata a chi ama le emozioni forti, una discesa che permette di dominare le rapide, in un'attività che non è soltanto uno sport fluviale, ma un’occasione per mettersi alla prova.

In particolare, fare rafting in Valle d'Aosta permette di vivere esperienze irripetibili e totalizzanti, grazie a un territorio per sua natura ricco di scenari suggestivi e circondato da panorami incontaminati.

Al centro di questi scenari c’è la Dora Baltea, un fiume dal carattere unico che, con i suoi numerosi tratti navigabili, offre esperienze di rafting adatte a tutta la famiglia, così come a sportivi e ad appassionati.

Tra i punti di riferimento sul territorio c’è senza dubbio Rafting Republic, il centro di sport fluviali perfetto per chiunque voglia vivere l'emozione di una discesa coinvolgente e dal carattere fortemente adrenalinico.



Rafting Republic: nel cuore della Valle d'Aosta l'adrenalina delle migliori esperienze di rafting

Rafting Republic è una realtà valdostana fondata 21 anni fa da un gruppo di guide di rafting che hanno scelto di trasformare la loro passione in un vero e proprio lavoro. Oggi il centro mette a disposizione un ampio ventaglio di servizi per bambini e appassionati di tutte le età, grazie a sei tra maestri e guide professioniste.

Il centro si trova ad Aymavilles, nel cuore della regione, in un'area che, oltre a distare solo 7 chilometri dal capoluogo, 1 km dall'uscita autostradale Aosta Est e 10 dall'uscita Aosta Ovest, è posta in una posizione particolarmente favorevole rispetto ai più importanti siti di interesse turistico valdostani.

Un'area immersa nella natura, ma facilmente raggiungibile da qualunque territorio, che rende Rafting Republic il primo centro che si incontra risalendo dalle altre regioni italiane.



Le esperienze di Rafting Republic tra passione e professionalità

Rafting Republic può contare su un parco di oltre 3.500 metri quadrati, immerso in un'area incontaminata, costantemente sottoposta a cura e manutenzione. Il parco, oltre a ospitare un bar tavola calda in cui rilassarsi prima e dopo la discesa, permette al centro rafting di disporre di un esclusivo laghetto privato, in cui offrire esperienze di training preliminari, che garantiscono ai partecipanti una migliore preparazione nell'affrontare le manovre richieste in alcune discipline.

Naturalmente, tutte le escursioni outdoor sono condotte offrendo equipaggiamenti all'avanguardia, provenienti da alcune delle più importanti realtà del settore; l'eccellenza delle attrezzature è un aspetto imprescindibile per Rafting Republic, che investe costantemente sui migliori materiali tecnici e su prodotti di altissima qualità.

Oggi l'efficienza di una squadra che ha saputo affiancare all'esperienza maturata nel corso degli anni la professionalità e la passione permette di offrire un servizio all'avanguardia, in grado di soddisfare sempre le aspettative dei partecipanti. Al centro di questo percorso ci sono infatti le persone, alla luce di una politica aziendale che punta a dare risalto all'esperienza del gruppo tramite la valorizzazione e la responsabilizzazione di ogni singolo elemento della squadra.

A fare da collante è senza dubbio l'amicizia che lega tutti i professionisti del team: una partnership fraterna che dà valore anche alle interazioni progressivamente instaurate con i diversi partecipanti. L'esperienza di gruppo, difatti, finisce inevitabilmente per riflettersi anche nel rapporto con la clientela, in un'intesa che ha inizio dalla fase di prenotazione, si consolida dei concitati attimi della discesa e tende a perdurare anche in seguito alle fasi di congedo.

Allo stesso tempo, Rafting Republic da sempre punta a condividere con i tanti amanti del rafting, così come con i semplici appassionati, le forti emozioni che questa disciplina permette di vivere.

Il rafting, infatti, oltre a solidificare il rapporto fra i diversi partecipanti, è un'avventura che aiuta a mettersi alla prova individualmente, in un'esperienza che consente di sfidare i propri limiti, in un contesto in cui ogni dettaglio è curato nei minimi particolari.