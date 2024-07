"InDanza&InArte" protagonista ad Arezzo con tre allieve dell’Institut de Danse du Val d’Aoste

Tre allieve dell'Institut de Danse du Val d’Aoste, Martina Antonia Condurro, Serena Spanò e Maria Venuti, hanno partecipato alla 12ma edizione del Campus Internazionale "InDanza & InArte", che si è svolto ad Arezzo dal 20 al 28 luglio, organizzato da “Progetti per la Danza”. Le 3 ballerine dell’Institut de Danse hanno seguito lezioni con maestri di livello internazionale: classico e passo a due con i maestri Ugo Ranieri, Stephen Delattre e Stefania Pace, moderno e contemporaneo con i maestri Christian Carubelli, Luca Lupi e Federica Esposito.

Le ragazze valdostane, che fanno parte del progetto CAB (Collettivo Arezzo Ballet), hanno partecipato all'evento "Grazia et Licenza" presso il Museo d'Arte Medievale e Moderna, un itinerario artistico con performance di danza e musica, e all'evento "Out of Balance", realizzato in collaborazione con la compagnia Eleina D., all'interno della fortezza medicea di Arezzo.

Lo stage si è poi concluso con il galà degli allievi presso il Teatro Petrarca di Arezzo.

All'allieva Maria Venuti è stata inoltre assegnata una borsa di studio per il campus del prossimo anno.