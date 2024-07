Martina Vigliocco, ballerina dell’Institut de Danse du Val d’Aoste a Torino in uno stage con 2 maestri russi

Martina Vigliocco, giovane ballerina dell’Institut de Danse du Val d’Aoste, ha iniziato le sue vacanze estive con uno stage di danza organizzato dalla “Torino City Ballet School”. Si è trattato di un corso di formazione professionale di livello avanzato. Sono stati 5 giorni particolarmente impegnativi con lezioni di danza classica, punte, repertorio, danza di carattere e ginnastica. Lo stage è stato diretto da due ballerini russi di valore internazionale, Ivan Goliandin e Oxana Kichenko. Quest’ultima, in particolare, ha fatto parte del “Bolshoi Ballet Theatre” e per otto anni ha ballato con la scuola di danza moscovita in tutto il mondo, proponendo repertorio classico e balletti come quelli di Vladimir Vassiliev e di Maya Plissetskaya.

Ancora grandi soddisfazioni per l’Institut de Danse, ma soprattutto per Martina.