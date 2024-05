La Kriska Academy Asd si conferma fucina di talenti: i suoi allievi conquistano premi e riconoscimenti, portando lustro alla valle

Tantissimi riconoscimenti per gli allievi della kriska Academy Asd che continuano a portare in valle grandi premi e grandi riconoscimenti. Anna Machet ha da poco terminato la tournée del musical Billy Elliot con Rossella Brescia e Giulio scarpati, che l’ha vista coinvolta nella tournée con esibizioni di tip tap, danza, recitazione e canto. Venerdì 26 e sabato 27 aprile, invece, allieve della Kriska Academy Asd (Giachino Valentina, Arianna Cerana, Rebecca Fazari, Margherita Mangiarratti ed Anna Machet ) seguiti dalle Vocal Coach Katia Guidi e Kristel Guidi, dopo un’attenta selezione di oltre 1500 artisti sono state scelte per la finale del premio beatrice 2024 che si è tenuto a San Bonifacio (Verona) un concorso ideato e prodotto da Rino e Francesco Davoli.

L'evento solidale é stata una vera e propria “vetrina” per gli artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero che si sono esibiti dinnanzi ad una Giuria composta da produttori discografici e importanti personalità dello spettacolo che hanno mosso complimenti e interesse artistico sulle allieve valdostane. Un grande orgoglio per tutti noi anche per aver potuto condividere bellissima musica e dei piacevoli momenti con Michele Bravi, Michele Zarrillo , Leo Gassman e Maurizio Vandelli.

L’evento è stato presentato da Luca Abete (inviato di striscia la notizia) e da Francesca Cheyenne (conduttrice televisiva e radiofonica su radio rtl 102.5) “la nostra scuola è come una grande famiglia. I nostri allievi sono un orgoglio e un’ innegabile soddisfazione. Dopo tanto impegno, studio e determinazione sono altri giusti riconoscimenti per noi insegnanti, per loro e per le loro famiglie. In questi anni ed in questi mesi abbiamo portato a casa tanti meravigliosi risultati e riconoscimenti, aggiungiamo alla lista anche questo importante evento che si porteranno per sempre nel cuore -commentano le insegnanti Katia e Kristel.

Nei prossimi mesi avremo tanti altri appuntamenti, uno stage presso la nostra scuola il 18 maggio con il ballerino classico e di modern Oliviero Bifulco (ballerino di Amici 2017 e ballerino dello spettacolo nazionale “Open” di Daniel Ezralow) ed uno spettacolo il 15/06/2024 al teatro Splendor dal titolo “Metamorfosi” con un’ospite d’eccezione, il ballerino Ivan Cottini.