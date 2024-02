Scherma: Quattro atleti piemontesi convocati per i Campionati Europei Cadetti e Giovani

Sono quattro gli atleti piemontesi convocati dai ct azzurri per i Campionati Europei Cadetti e Giovani di Scherma che si disputeranno a Napoli dal 22 al 29 febbraio. Si tratta di uno spadista, due spadiste e una fiorettista.

Ettore Leporati

Ettore Leporati dell’Associazione Scherma Pro Vercelli rappresenterà l’Italia nella spada maschile Cadetti tanto nella prova individuale prevista per il 22 febbraio e in quella a squadre fissata due giorni dopo. Sempre tra i Cadetti, Letizia Gabola (CH4 Sporting Torino) è riserva a casa per il fioretto femminile.

Eleonora Orso

Due atlete piemontesi anche nel gruppo della spada femminile Giovani. Si tratta delle ormai veterane della categoria Eleonora Orso (Pro Vercelli) e Vittoria Siletti (Fiamme Azzurre, cresciuta nella Pietro Micca Biella e ora di base alla Ginnastica Victoria). Le due atlete disputeranno l’individuale il 27 febbraio e la gara a squadre il 29.

Vittoria Siletti

Ad accompagnare gli spadisti e le spadiste ci saranno anche i Maestri piemontesi Adalberto Tassinari (Pro Vercelli) e Maurizio Mencarelli (Ginnastica Victoria).

IL PROGRAMMA DEGLI ATLETI PIEMONTESI

22 febbraio

ore 9: Spada Maschile Cadetti – Individuale (Ettore Leporati, Pro Vercelli)

ore 11: Fioretto Femminile Cadetti – Individuale (Letizia Gabola, CH4 Sporting – riserva)

24 febbraio

ore 9: Fioretto Femminile Cadetti – Squadre (Letizia Gabola, CH4 Sporting – riserva)

ore 9: Spada Maschile Cadetti – Squadre (Ettore Leporati, Pro Vercelli)

27 febbraio

ore 9: Spada Femminile Giovani – Individuale (Eleonora Orso, Pro Vercelli e Vittoria Siletti, Fiamme Azzurre)

29 febbraio

ore 9: Spada Femminile Giovani – Squadre (Eleonora Orso, Pro Vercelli e Vittoria Siletti, Fiamme Azzurre)