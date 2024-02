Scherma: Eleonora Orso conquista la medaglia di bronzo a Napoli

Eleonora Orso conquista la medaglia di bronzo nella gara di spada femminile individuale Giovani ai Campionati Europei Cadetti e Giovani di Napoli.

L’atleta dell’Associazione Scherma Pro Vercelli sale sul terzo gradino del podio di una gara che l’ha vista fermarsi soltanto in semifinale, al cospetto dell’ucraina Emily Conrad, sconfitta per 15-12 dopo una gara cominciata con qualche difficoltà e andata poi in crescendo.

Nel girone, Eleonora Orso ha collezionato 4 vittorie e due sconfitte, per poi presentarsi al tabellone a eliminazione diretta con il successo per una stoccata, 15-14, sulla britannica Cardon. Nei sedicesimi è arrivata la vittoria per 15-7 sulla spagnola Lozano, mentre agli ottavi quella per 15-12 sulla romena Sont. Ai quarti il 15-9 sulla francese Doquet che le ha garantito quel piazzamento sul podio celebrato a fine gara.

Con lei, a festeggiare il risultato, anche i tecnici piemontesi Adalberto Tassinari (Pro Vercelli) e Maurizio Mencarelli (Ginnastica Victoria). Trentasettesimo posto finale per l’altra piemontese in gara, Vittoria Siletti (Fiamme Azzurre e Ginnastica Victoria), eliminata nel tabellone delle 64 per 15-7 dalla genovese Anita Corradino.

CAMPIONATI EUROPEI GIOVANI SPADA FEMMINILE – Napoli, 27 febbraio 2024

Finali

Maksymenko (Ukr) b. Conrad (Ukr) 15-11

Semifinali

Conrad (Ukr) b. Orso (ITA) 15-12

Maksymenko (Ukr) b. Prosina (Lat) 12-5

Quarti di finale

Orso (ITA) – Doquet (Fra) 15-9

Ottavi di finale

Orso (ITA) b. Sont (Rou) 15-12



Tabellone da 32

Orso (ITA) b. Lozano (Esp) 15-7

Krymova (Ain) b. Madrignani (ITA) 15-12

Francillonne (Fra) b. Corradino (ITA) 15-9



Tabellone da 64

Orso (ITA) b. Cardon (Gbr) 15-14

Madrignani (ITA) b. Halemba (Pol) 15-10

Corradino (ITA) b. Siletti (ITA) 15-7

Fase a gironi

Benedetta Madrignani: 5 vittorie, 1 sconfitta

Vittoria Siletti: 4 vittore, 2 sconfitte

Anita Corradino: 4 vittorie, 2 sconfitte

Eleonora Orso: 4 vittorie, 2 sconfitte

Classifica (97): 1. Anna Maksymenko (Ukr), 2. Emily Conrad (Ukr), 3. Sofija Prosina (Lat), 3. Eleonora Orso (ITA),

Le altre italiane: 20. Benedetta Madrignani, 29. Anita Corradino, 37. Vittoria Siletti