Scherma: A Torino un bronzo che brilla come l'oro per Pietro d'Aquino

L'evento ha visto i nostri schermidori impegnati in due giorni di competizioni, con risultati altalenanti ma che hanno sicuramente evidenziato il talento e l'impegno dei partecipanti.Una prestazione di spicco è stata quella di Pietro D'Aquino, che ha raggiunto un meritato terzo posto nella categoria Under 20.

La sua performance quasi impeccabile, caratterizzata da vittorie in tutte le fasi a gironi, è culminata con la sconfitta in semifinale contro il torinese D'Ippolito. Il bravo vercellese Porta è stato tra i suoi avversari sconfitti, confermando la solidità delle sue abilità schermistiche.Nella stessa categoria, Leon Plano si è classificato al 54° posto, mentre Guido Palmieri è giunto al 62°, risultati al di sotto delle aspettative abituali. Nonostante ciò, l'esperienza maturata in questa competizione può sicuramente servire come spunto per futuri miglioramenti.

Pietro d'Aquino con il tecnico Alessandro Funghi

Francesca Armaroli è stata l'unico rappresentante femminile nella competizione di spada, classificandosi al 22° posto. Nonostante il risultato discreto, è importante sottolineare che Armaroli ha affrontato atlete significativamente più grandi di lei, dato il divario di età. Le aspettative per la sua performance sono ora rivolte alla prossima competizione dedicata alla sua categoria pura nel weekend successivo.

Passando alla categoria Under 14, Lilou Fernandes ha ottenuto una buona prestazione nella gara Ragazze/Allieve, mentre Greta Zavattaro e Léane Stevenin hanno vissuto momenti di amarezza, con la promessa di riscatto nelle future competizioni.Nella competizione maschile Under 14, Marco Manenti e Nicolas Artosi non hanno avuto fortuna, mentre Wilmer Casadei ha continuato a dimostrare segnali positivi di crescita. Con un'ottima fase a gironi caratterizzata da 4 vittorie e una sola sconfitta, Casadei si è piazzato a metà classifica, confermando il suo impegno e il suo potenziale nell'ambito della scherma.