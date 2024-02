Sci nordico: I valdostani dell'Avres sbancano i campionati italiani

Sette atleti valdostani della categoria Senior, tutti oltre i 18 anni, hanno brillato sulla scena nazionale dimostrando una straordinaria determinazione e talento. Questi atleti, accompagnati da Ornella FOSSON, meritano un plauso speciale per aver superato ogni ostacolo e per aver mantenuto vivo lo spirito sportivo nonostante le difficoltà personali, come il recente lutto per la scomparsa della sorella, anch'essa un'atleta FISDIR.Un sentito ringraziamento va al tecnico della nazionale, Alberto Stella, e a tutti i tecnici che hanno contribuito al successo degli atleti durante questa importante trasferta.

Ma soprattutto, un immenso grazie va all'impegno straordinario degli atleti stessi e delle loro famiglie, che hanno dimostrato una straordinaria determinazione e dedizione verso lo sport.È importante sottolineare la generosità e la solidarietà dimostrate dall'AVRES ONLUS nei confronti della Sport und Freizeitclubs Therapeutisches Reiten Musikpädagogische Werkstatt dell'Alto Adige.

Nonostante le difficoltà burocratiche che avrebbero impedito la partecipazione dei loro atleti al campionato, l'AVRES ha esteso la propria mano accogliente e ha temporaneamente tesserato i nove atleti alla propria associazione, permettendo loro di gareggiare con i colori valdostani. Questo gesto dimostra che il vero interesse va sempre alla salvaguardia degli atleti e allo spirito sportivo.

La presidente dell'AVRES, Giovanna Rabbia Piccolo, esprime profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a questo successo straordinario. Nonostante l'associazione abbia come scopo principale la riabilitazione equestre e gli sport equestri per disabili, si è felicemente aperta alla disciplina dello sci nordico, che continua a ottenere risultati di prestigio e a ispirare tutti coloro che vi partecipano.

Valdostani presenti hanno conquistato 7 ori, 3 argenti e 2 bronzi così suddivisi:

FEMMINILE

- Martina De Siena - Oro nei 200 e 500 metri promozionali

- Corinne Charbonnier - Argento nei 200 metri promozionali

MASCHILE

- Alex Grivon - Oro nei 3000 e 10000 metri agonisti

- Mirko Pascale - Oro nei 200 e 500 metri promozionali

- Andrea Grivon - Oro nei 1000 metri e bronzo nei 3000 metri agonisti

- Daniel Brunod - Argento nei 1000 metri agonisti

STAFFETTE

- 3×200 promozionali - Argento con Martina De Siena/Mirko Pascale/Mirko Pramotton

- 3×1000 agonisti - Bronzo con Daniel Brunod/Alex Grivon/Andrea Grivon