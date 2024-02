Continua l'ascesa degli eSport: come si sta evolvendo il fenomeno in Italia

Il panorama degli eSport in Italia sta vivendo una rapida espansione, mettendo in luce un fenomeno che continua a sorprendere gli osservatori del settore. Dopo la presentazione del White Paper all'interno del Parlamento da parte dell'Osservatorio Italiano eSports (OIES), è emerso infatti un quadro affascinante che riguarda il coinvolgimento degli appassionati di videogiochi nel nostro Paese e nel resto del mondo. Attraverso una ricerca approfondita condotta in collaborazione con YouGov, l'OIES ha gettato luce su un fenomeno di portata globale che si sviluppa in modo sorprendente: ecco i dettagli.

La crescita degli eSport in Italia

Quello degli eSport è un fenomeno in piena ascesa, in Italia e nel mondo: gli sport elettronici, infatti, continuano ad attrarre un numero crescente di giocatori, pronti a cimentarsi in sfide ad alto livello con altri appassionati di videogame. Il quadro è ovviamente favorito dallo sviluppo tecnologico, che in questi anni ha permesso di trasformare radicalmente l'idea stessa di videogioco, portandola dalla tradizionale competizione domestica alla possibilità di incontrare virtualmente altri utenti all'interno di uno stesso scenario. Streaming, multiplayer, realtà virtuale, sono solo alcuni dei termini alla base del boom di giochi di ultima generazione come i MOBA, così come della nascita di competizioni sportive digitali che spaziano dal calcio - al quale è dedicata una vera e propria lega parallela - fino ai giochi da tavolo, con poker e passatempi tipici dei casino in prima linea, amati e giocati da migliaia di persone che quotidianamente si connettono alle piattaforme di settore per dare vita a gare entusiasmanti, con tanto di premi in denaro.

Secondo lo studio condotto da OIES in collaborazione con YouGov, in particolare, il coinvolgimento del pubblico nelle competizioni eSport e negli streaming degli eventi ha registrato un notevole aumento nel nostro Paese, attraendo soprattutto la fascia di età tra i 18 e i 25 anni, ma con percentuali notevoli anche tra gli over 35, dato questo che differenzia l'Italia dalla media europea.

L'analisi condotta da OIES e YouGov mette in evidenza inoltre il numero impressionante di appassionati di eSport nel mondo, stimato intorno al mezzo miliardo di fan, con l'Italia che conta ben 2,2 milioni di appassionati risaltando l'ascesa costante degli sport elettronici nel nostro Paese e confermando il crescente interesse per le competizioni digitali.

Tornei eSport in Italia, dagli amatori al professionismo

L'Italia, abbracciando appieno la febbre degli eSport, ha visto crescere un vero e proprio ecosistema di tornei che spazia dai livelli amatoriali a quelli professionali, con una diversità di giochi, stili e formati di competizione che ha permesso di creare un terreno fertile per l'emergere di talenti e la formazione di squadre competitive.

I tornei locali, per esempio, offrono agli aspiranti giocatori la possibilità di mettere alla prova le proprie abilità e di farsi notare dalla comunità, rappresentando una base solida essenziale per l'identificazione e lo sviluppo di nuovi talenti che potrebbero emergere come protagonisti a livello nazionale e internazionale.

Parallelamente, si sono affermati però i tornei professionali che offrono agli eSport una vetrina più ampia, attirando l'attenzione di sponsor, investitori e una fanbase globale. In questo ambito si sono affermate a livello internazionale numerose squadre italiane, contribuendo a consolidare la reputazione del Paese nel panorama globale.

La varietà di giochi presenti nei tornei, dalle frenetiche battaglie multiplayer agli strategici giochi di squadra, riflette l'ampia gamma di interessi all'interno della comunità di giocatori italiana, una diversità che alimenta non solo la competitività, ma anche la vitalità di una scena che non conosce confini.

I dati sugli eSport in Italia e in Europa

Ritornando al dettaglio dello studio recentemente pubblicato, molto interessanti sono i dati riguardanti le preferenze degli utenti. La ricerca rivela, in particolare, similitudini sorprendenti tra la media europea e quella italiana nei titoli più giocati, con EA Sports FC, Call of Duty e League Of Legends che dominano la scena, ma anche un divario significativo in termini di fan e giocatrici donne in Italia, ferme al 22%, contro la media del 31% nei maggiori Paesi europei.

Un aspetto particolarmente interessante sottolineato nello studio è infine la maggiore sensibilità degli appassionati di eSport a questioni di sostenibilità e inclusione sociale, una prospettiva che si lega in larga misura anche alla giovane età della maggioranza dei giocatori online, più aperti in generale alle tematiche ambientali e sociali. I fan degli sport elettronici, per esempio, dimostrano un interesse particolare nell'acquisto di abbigliamento e prodotti sostenibili, sottolineando la tendenza del mondo degli eSport a sposare cause di interesse globale e a promuovere comportamenti etici e positivi.