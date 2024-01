sci alpino: giorgia collomb argento in combinata a gangwon (kor)

A La Thuile, il mattino si veste d'argento. È il metallo che Giorgia Collomb, all'alba italiana, ha conquistato nella Combinata alpina degli Yog – 4th Winter Youth Olympic Games -, i Giochi olimpici giovanili invernali in corso a Gangwon, in Corea del Sud. Partita tredicesima nella disciplina SuperG, Giorgia Collomb ha segnato il miglior tempo nello Slalom, guadagnando undici posizioni e piazzandosi sul secondo gradino del podio.

Nel cuore della notte italiana, all'una, Giorgia Collomb (Cs Carabinieri), con il tempo di 57”51, si è classificata al 13° posto nel SuperG, prima manche della Combinata alpina, ritardando di 1”71 rispetto alla miglior prestazione, ottenuta dalla svizzera Fabienne Wenger (55”80). La vincitrice del giorno precedente, la romana trapiantata a Cortina, Camilla Vanni (56”61), si è posizionata al quinto posto. Alle cinque è stata disputata la seconda manche, lo Slalom; Giorgia Collomb, con un tempo di 50”85, ha realizzato il miglior tempo tra i pali stretti, recuperando 73/100 del ritardo di 1”13 che la separava dalla neo campionessa, l’austriaca Maja Waroschitz (1’47”96). Con un crono complessivo di 1’48”36, si è piazzata in seconda posizione, a soli 4/10 di secondo dal gradino più alto del podio.

Quindi, medaglia d'oro a Maja Waroschitz (1’47”96; 3° nel SuperG), argento a Giorgia Collomb (1’48”36) e bronzo alla tedesca Romy Ertl (1’48”92; 8° nella prima manche); Camilla Vanni si è classificata all'8° posto (1’50”07).

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin e l’Assessore al turismo, sport e commercio, Giulio Grosjacques esprimono le congratulazione del Governo regionale a Giorgia Collomb che ha conquistato la medaglia d’argento nella combinata alpina (SuperG e slalom) ai Giochi olimpici giovanili in corso di svolgimento a Gangwon (Corea del Sud).

La giovane di La Thuile, portacolori del Centro Sportivo Carabinieri, è riuscita nell’impresa grazie a una grande prova nello slalom (miglior tempo), dopo il tredicesimo tempo registrato nella prova di SuperG. Per la Valle d’Aosta si tratta di una nuova medaglia dopo il bronzo di Nayeli Mariotti Cavagnet nel biathlon.

“Questa nuova grandissima prestazione - commentano il Presidente Testolin e l’Assessore Grosjacques – conferma la bontà del lavoro svolto negli anni da tutto il movimento degli sport invernali. Giorgia, come Nayeli, rappresenta la qualità dei nostri giovani e siamo certi che altri si affacceranno sulla scena internazionale. Un ringraziamento e un plauso va a tutti gli allenatori e ai dirigenti che ogni giorno lavorano per far crescere i nostri giovani atleti e dare lustro a tutti gli sport della neve.”