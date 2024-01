Sci alpino: a Pizzinato e Belfrond lo Slalom Fis Junior di Gressoney

Slalom Fis junior, sabato mattina, sulla pista Jolanda 1 di Gressoney-La-Trinité, organizzato dallo Sc Gressoney MR e valido per il circuito regionale Cva, vinto da Cecilia Pizzinato e Jacques Belfrond.

Fa segnare il miglior crono in entrambe le manche e conquista il gradino alto del podio Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 1’13”16) a precedere Francine Rollet (Sc Chamolé; 1’14”01) e, in rimonta dal quinto posto di metà gara, Margherita Sala (Sc Crammont MB; 1’15”34). Al quarto e quinto posto ancora Sc Crammont MB, grazie a Greta Boano (1’15”42) e alla prima Aspiranti, Anaïs Lustrissy (1’15”64). A completare il podio Aspiranti, 6°, Sofia Fumagalli (Club de Ski; 1’16”22) e, 8°, Giulia Ceresa (Sc Gressoney MR; 1’17”73).

In campo maschile, Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 1’15”31) scavalca il capoclassifica a metà gara, Pietro Bisello (Sc Gressoney MR; 1’15”36) e, terzo, in rimonta dal sesto posto, Tommaso Maria Torno (Sc Courmayeur MB; 1’16”97). Quarto posto per il bormino Mauro Manoni (1’16”98) e, quinto, primo Aspiranti, lo svizzero Nils Oberlin (1’17”45). Completano il podio Aspiranti, 11°, Christophe Jacquemod (Sc Courmayeur MB; 1’19”32) e, 13°, Yannick Lustrissy (Sc Crammont MB; 1’20”06).

Domenica mattina, sempre sulla Jolanda 1 di Gressoney-La-Trinité, si replica, con il secondo Slalom Fis Junior, sempre valido per il circuito regionale Cva.