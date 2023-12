Hockey su ghiaccio. Ares Sport Aosta, successo rotondo su Miano

Fine settimana positivo per le compagini valdostane di hockhey su ghiaccio: vediamo tutto quello che è successo nell varie categorie.

IHL DIV.1

HC ARES SPORT vs HC MILANO DEVILS 12-2

Visto il risultato dell’andata non ci si aspettava di certo una partita combattuta nella serata di sabato sera alla patinoire di Corso Lancieri, ed i fatti hanno dato appunto ragione alle aspettative, con Ares Sport che non ha lasciato scampo agli ospiti milanesi con un perentorio 12-2 che la dice lunga sulla superiorità tecnica dei padroni di casa.

E’ stata l’occasione per coach Giovinazzo di fare un po’ di turn-over lasciando a riposo alcuni giocatori in vista degli importanti impegni delle prossime settimane (recupero della partita non disputata contro il Chiavenna e debutto in Coppa Italia il 27 e 30 dicembre) dando così modo ad altri giovani della Under 19 di debuttare in prima squadra. Fin da subito gli aostani ha pressato gli avversari nel loro terzo difensivo, insaccando per ben ben quattro volte il goalie milanese, con una timida reazione del Milano Devils in goal in situazione di superiorità numerica a pochi minuti dal termine del primo drittel.

Copione invariato per il secondo terzo di gara che si chiude con un parziale di 3-0 e per l’ultimo tempo che chiude l’incontro sul risultato finale di 12-2.

Saldamente in testa alla classifica con 7 lunghezze di vantaggio sul Vinschgau, prossima avversaria sabato 16 dicembre, Ares Sport si prepara ad affrontare un fine mese veramente impegnativo con 3 incontri di campionato e 2 incontri di coppa Italia contro una formazione della categoria superiore IHL ancora da definire.



Roster: Bahar, Gesumaria, Badoglio, De Santi, Fraschetta, Caletti, Montini, Lamberti, Piccinelli, Mazzocchi, Movchan, Sukhytskyi, Voronin, Timpone, Muià, Franchini, Frei, Ihnacak, Kantioler, Crivellari

coach: Luca Giovinazzo

Marcatori: Timpone 1, Voronin 2, Ihnacak 2, Frei 2, Franchini 4, Muià 1

parziali: 4-1; 3-0; 5-1.

Risultato finale 12-2

UNDER 14 HC Chiavenna Vs Varese/Aosta 7-6

Partita al cardiopalma per i ragazzi di coach Cintori. Il Chiavenna scende in ghiaccio aggressivo con la voglia di vincere, ma dopo qualche minuto dall'inizio, il Varese mette a segno due gol e Minniti riesce a portare in vantaggio la squadra. Il secondo tempo scorre regolare, finendo con un parziale di 6-1 per Varese. Nel terzo drittel i ragazzi commettono qualche errore difensivo di troppo e permettono all'avversario di accorciare le distanze arrivando così alla fine dei 60' regolamentari con il pareggio di 6 a 6. Si va quindi all'Over Time dove, dopo soli 42 secondi, il Chiavenna chiude la partita e porta a casa due punti.

Roster: Tenaglia, Tirendi, Tamborini, Ferrari, Belli, Verderame, Faré, Noszkó, Marabini, Pinton, Pietila, Kushniarou, Minniti, Curtaz, Nardella, Rosset, Garau

Coach Cintori Alessandro

UNDER16 Gladiators Vs Padova 11-0

Partita sempre sotto controllo per la squadra Gladiators u16 contro il Padova. Un buon gioco collettivo ed il modesto livello tecnico dell'avversario consentono ai coach qualche prova tecnico/tattica dei Coach in previsione di incontri più impegnativi. Un 11 a 0 che fa' capire la differenza tra le squadre. Sette marcatori per 11 reti, segno del bel gioco collettivo che la squadra sta esprimendo nelle ultime partite.

Roster: Cout, Rodolfi, Picco, Terranova, Giuliani, Giovinazzo, Torchio L, Tumminello, Capra, Minniti, Nardella, Cecconi, Sammarco, Pizzagalli, Ferrari, Tamborini

Coach: Giovinazzo Luca e Cintori Alessandro

Marcatori: Picco, Pizzagalli, Torchio 3, Terranova 2, Capra 2, Sammarco, Tumminello