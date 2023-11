Hochey su ghiaccio: Ares Sport, colpo esterno in Trentino

IHL DIVISIONE 1

HC Pinè - Hc Ares Sport 1-4

Trasferta non facile a Baselga di Pinè, in provincia di Trento, per la squadra Ares Sport chiamata a difendere l'imbattibilità in campionato contro la seconda in classifica, con un roster segnato da assenze pesanti: Bahar, Ihnacak, De Santi e Gesumaria (questi ultimi due impegnati con la Nazionale U18 a Bled in Slovenia) e Garau al rientro dopo una settimana di fermo causa influenza!!

Difesa corta quindi, che ha segnato fortemente il primo drittel con i padroni di casa decisi a recuperare punti pesanti per la classifica generale e gli aostani alla ricerca di un nuovo assetto con la squadra corta. 0-0 il risultato dopo i primi 20', ma nel secondo terzo di gara l'esperienza della formazione ospite si fa sentire e prima Estman al 28' e poi Timpone al 32' portano Ares Sport sul doppio vantaggio.

Il Pinè però non ci sta e prova la rimonta portandosi sul 1-2 a soli 3' dall'inizio dell'ultimo tempo caratterizzato da continui ribaltamenti di campo (39 tiri per entrambe le formazioni a termine incontro), che però vedono ancora i ragazzi guidati da coach Giovinazzo allungare con Garau e con Franchini a chiudere definitivamente la partita sul risultato finale di 1-4. Imbattibilità quindi confermata in attesa del prossimo incontro ad Aosta sabato 18 novembre contro l'Hc Gherdeina C.

Roster: Eastman, Gianni, Badoglio, Timpone, Fraschetta, Caletti, Montini, Garau, Tura, Piccinelli, Mazzocchi, Movchan, Tenca, Muia’, Voronin, Franchini, Frei, Tenca

coach: Luca Giovinazzo

Marcatori: Eastman, Timpone, Garau, Franchini