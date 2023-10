Hockey ghiaccio: Reports del fine settimana Gladiators

UNDER10

I baby gladiatori scendono in campo con tanta grinta e voglia di vincere, dando il meglio di loro e finiscono il quadrangolare contro squadre piemontesi con una bella merenda condivisa. Perché l'hockey è squadra e senza la condivisione e il sorriso non si vince.

Roster Bianchi: Carere, Caccavale, Dosso, Noro, Meneghetti, Macrì, Balan, Monteiro, Ramolivaz, Aguettaz, Bianchi

Coach: Tirone Alessio

Roster Aosta nera: Vanoli,Tansi,Krishnevskii,Bini M.,Catanzariti,Capra R.,Capra G.,Bini T.,Panegos,Di Lorenzo,Sette,Bini G.,Morrone

Coach: Doriguzzi Daniele

UNDER 14

Varese/Aosta vs Chiavennese 3/7

Complici le numerose assenze importanti per la formazione, la squadra ha lottato duramente per tutta la partita. La fine del secondo drittel vede la squadra a una sola rete di distanza per il pareggio. Non basta il goal di Minniti a sanare la situazione e gli avversari accelerano il gioco portandosi in netto vantaggio.

Roster: Tenaglia, Meucci, Ferrari, Nardella, Pinton, Marabini, Bianchi, Kushranov, Verderame, Curtaz, Minniti, Farè, Rosset, Dayné, Timpano, Garau

Coach Cintori Alessandro

UNDER16

Gladiators Vs Cortina/Alleghe 0/4

Risultato un po' penalizzante per la U16 (Aosta/Varese) in trasferta a Cortina rispetto alla prestazione effettiva. Prima fase equilibrata, ma dopo il gol subito a 17 secondi dal fischio di fine periodo, un po' di confusione lascia scattare in avanti gli avversari ben organizzati. Nell'ultimo periodo si rivede la squadra, ma, complice anche una certa dose di sfortuna, non si riesce purtroppo a concretizzare. Portiamo la concentrazione e la grinta del finale nelle prossime sfide e arriveranno anche i risultati.

Roster: Cout, Borlandelli, Capra, Giovinazzo, Tansi, Giuliani, Tacchella, Ferrari, Picco, Terranova, Torchio, Pizzagalli, Nespoli, Cecconi, Vernetti, Sammarco, Tumminello, Tenaglia G

Coach: Cintori Alessandro

IHL DIV.1 sabato 28, ottobre

HC ARES SPORT vs AHC VINSCHGAU 10-3

Sei partite, sei vittorie, Questo il tabellino di marcia di Ares Sport nel campionato IHL DIV1 In testa alla classifica a punteggio pieno con 5 punti di vantaggio sulla seconda, l’HC Pinè (vincitore del campionato 22/23). Un inizio di partita che sembrava in salita, ma la solida disposizione sul ghiaccio, l’esperienza dei “grandi” e la velocità e freschezza dei “giovani” (un mix che si sta rivelando vincente) ha fatto si che già nel primo tempo i padroni di casa mettessero subito le cose in chiaro, con un netto 3-0. Nel secondo terzo di gara gli atleti di coach Giovinazzo hanno pigiato sull’acceleratore per togliere ogni velleità agli avversari, e il parziale di 6-1 ha definitivamente tagliato le gambe agli alto atesini. A nulla è valsa la timida reazione degli ospiti, che vincono il terzo tempo con un parziale di 2-1, il risultato finale di 10-3 (identico a quello del sabato precedente) chiude la partita. Prossimo appuntamento sabato prossimo a Torre Pellice contro i Valpellice Bulldogs, penultimi in classifica generale.

Roster:

Bahar, Gesumaria, Eastman, Gianni, Badoglio, De Santi, Fraschetta, Minniti, Caletti, Montini, Garau, Tura, Piccinelli, Mazzocchi, Movchan, Tenca, Ihnachack, Voronin

coach: Luca Giovinazzo

Marcatori: Caletti 1, Frei 2, Eastman 3, Ihnachack 2, Tenca 1, Franchini 1

parziali: 3-0; 6-1; 1-2.

Risultato finale 3-10



Under 19:

mercoledì 25 ottobre

Hc Aosta Gladiators vs HC Valpusteria 4-5 OT

Dopo la pazza partita della domenica precedente ad Egna, appuntamento alla patinare di C.so Lancieri per ragazzi della U19 guidati da coach Giovinazzo contro i pari età del Valpusteria. Alla vigilia si sapeva del valore della squadra avversaria, ma si era anche consapevoli delle potenzialità della squadra aostana. E la partita si è giocata all’insegna dei padroni di casa, che riscontrano però grosse difficoltà ad insaccare nella porta avversaria, ben difesa, ad onor del vero, da un goalie decisamente in giornata; 32 tiri a 21 la dice lunga su chi abbia giocato nella metà campo avversaria! Purtroppo però anche nell’hockey vale la regola del “goal sbagliato, goal subito” e il primo tempo si chiude sul risultato di 0-2. Nel secondo drittel gli aostani rincorrono e riaprono la partita portando il risultato sul 2-3. Poi ne terzo tempo regolamentare raggiungono e superano gli avversari, ma un solo goal di vantaggio è troppo poco e gli alto atesini raggiungono il pareggio. Nell’hockey però il pareggio non vale e si deve così giocare l’over time (3 vs 3) per 5’, chi segna prima vince e porta a casa un punto in più dell’avversaria, e anche questa volta la fortuna sorride al Valpusteria che segna dopo 3,31 grazie anche alla superiorità numerica a causa di una penalità subita dai Gladiators. Statisticamente perdere all’over-time non è comunque una sconfitta, ma brucia lasciare sul campo due punti preziosi vista la formula di questo campionato (si deve arrivare fra le prime quattro per accedere direttamente alle semifinali).

Roster

Badoglio, Crivellari, Fraschetta, Minniti, Movchan, Lamberti, Torchio Nicolò, Torchio Luca, Mazon, Montini, Garau, Gianni, Mazzocchi, Kantioler, Gesumaria, De Santi, Sukhytskyi, Perino, Capra, Picco, Giuliani

Coach: Luca Giovinazzo

Marcatori: Badoglio, Perino, Gara, De Santi

parziali: 0-2; 2-1; 2-1; 0-1