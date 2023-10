Hockey su ghiaccio. Gladiators Aosta, vittoria esterna della squadra Under 19

L’hockey, si sa, è uno di quegli sport dove è assolutamente vietato dare per scontato il risultato fino a quando la sirena finale non è suonata, e non è neanche uno sport in cui i tifosi deboli di cuore possono assistere!!! E i Gladiators Aosta under 19 guidati da coach Giovinazzo ad Egna, in casa di quello Junior Team che è sempre una delle squadre da battere per qualità dei singoli e della squadra, hanno giocato la partita più “pazza” che ci si potesse aspettare!

Il primo drittel finisce sul punteggio di 0-0, con una netta superiorità sul ghiaccio che gli aostani non riescono a concretizzare in goal (14 tiri a 4 non ha bisogno di nessun commento) grazie anche all’ottimo goalie avversario. Poi nel secondo terzo di gara inizia la “baraonda”, con i Gladiators sempre in attacco, ma che subiscono un goal a causa di uno svarione difensivo. 1 minuto e 11 secondi è il tempo che occorre per riportare il risultato in parità, poi 2’,30” è di nuovo vantaggio Junior team, poi 3’ ed è di nuovo pareggio Gladiators, ma sta per cominciare un “dramma sportivo” che, a partire dal minuto 32,50 vede i padroni di casa prendere il largo portandosi sul punteggio di 5-2 che, in qualsiasi altro sport, avrebbe significato “partita archiviata”.

Solo chi era nello spogliatoio Gladiators può sapere quello che coach Giovinazzo ha detto ai suoi ragazzi e quello che ha architettato per provare a non uscire con le ossa rotte da questa trasferta! Perché? Perché nel terzo ed ultimo tempo il coach cambia le linee sul ghiaccio, passa ad una formazione più aggressiva a tentare il tutto per tutto… la vittoria serve a tenere in corsa, anche se mancano tante partite alla fine della regular season, la squadra per l’accesso ai play off.. e i ragazzi devono dare il tutto per tutto! Detto fatto! 8 minuti di assedio alla porta avversaria ed i Gladiators accorciano le distanze con un goal di Perino in power play.. i ragazzi si gasano e cominciano a crederci… dopo 1,30 altro goal di Perino e si va sul 4-5, la partita si riapre con gli aostani sempre più aggressivi ed i padroni di casa attoniti di fronte alla reazione degli avversari. Altri 2’ ed è di nuovo Perino ad agganciare il pareggio.. 5-5.

Adrenalina a mille per gli aostani, incredulità dei ragazzi dello Junior Team che non riescono a reagire, e mancano ancora 9’ al termine dell’incontro. E’ in questi minuti che i Gladiator Aosta chiudono il conto, andando ancora in rete per ben tre volte con Fraschetta (in inferiorità numerica) e Garau (doppietta). Terzo tempo che si chiude con il parziale di 6-0 per i ragazzi terribili di coach Giovinazzo e partita vinta per 8-5 in casa di una delle squadre pretendenti al titolo nazionale. Incredibile!

Per puro dovere di cronaca la U19 ha giocato anche mercoledì 18 ad Aosta, schiacciando i pari età del Bolzano per 17-2!!

Roster: Badoglio, Crivellari, Fraschetta, Minniti, Movchan, Lamberti, Torchio Nicolò, Torchio Luca, Mazon, Montini, Garau, Gianni, Mazzocchi, Kantioler, Gesumaria, De Santi, Sukhytskyi, Perino, Capra. Coach: Luca Giovinazzo

Marcatori: Garau 3, Perino 4, Fraschetta 1

parziali: 0-0; 5-2; 0-6