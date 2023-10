Ecco i consigli giusti per la scelta delle migliori scarpe da running

Il "running" o la camminata è sicuramente un sistema ottimale per le persone per mantenersi in forma e, nel corso degli ultimi anni, è diventata anche una piacevole abitudine. Molte persone praticano il running o le camminate in gruppo e questo permette anche una vera e propria socializzazione. Queste abitudini sono di regola tri-settimanali o legate ai giorni di libertà del fine settimana, ma possono diventare, con il passare del tempo, anche quotidiane. La cosa più importante prima di iniziare questa attività è quella di scegliere le scarpe giuste, sia per il tipo di camminata che si vuole fare che per le nostre caratteristiche fisiche. Ecco una serie di consigli che servono per scegliere quelle giuste.

Dal jogger alle prime armi fino al maratoneta esperto

Sia le persone che iniziano questa attività che quelle che la svolgono da tempo e sono quindi esperti in materia, possono trovare qui alcuni spunti interessanti, basati sulla differenza tra uomo e donna, oltre che su altre caratteristiche. Le scarpe per correre o camminare si suddividono in varie categorie come indicato sul sito www.scarperunning.org, iniziando da quelle neutre disponibili sia da uomo che da donna, che hanno come caratteristica principale il buon rapporto qualità/prezzo. A questo si unisce una dote di perfezione per quanto riguarda l’ammortizzamento e la buona reattività che rendono questa tipologia ideale per chi inizia. Di questo gruppo fanno parte anche alcuni modelli di scarpe "vivaci" che sono ideali sia per i principianti che per gli amatori, e vengono scelte principalmente dalle persone che hanno la pianta del piede larga.

Le scarpe stabili

Negli ultimi anni sono sorti dei dubbi riguardo la loro efficacia, ma le scarpe stabili sono utilizzate da gran parte dei runners che necessitano di un supporto ulteriore. In questa tipologia di soluzione valida sia per uomo che per donna, si pone molta attenzione alla caratteristica dell’ammortizzazione che deve però essere abbinata a leggerezza e snellezza. Come ben evidenziato consultando il sito www.scarperunning.org, tra le scelte disponibili si segnalano quelle adatte alle persone con piede piatto ed altre che fasciano molto bene il piede e quindi regalano una grande comodità a chi le indossa. Questa tipologia è molto venduta, anche grazie all’abbinamento tra comfort e leggerezza.

Le scarpe adatte alle persone pesanti

Dal 2009 il boom dello stile "minimalista", durato fino al 2021, ha spinto i brand che producono scarpe per running alla produzione e vendita sul mercato delle nuove proposte, che comprendono scarpe alte e molto morbide. Oltre che per le persone che hanno un peso considerevole, attorno ai 90 chilogrammi, queste scarpe per running sono adatte anche ai principianti e valide sia per la corsa che per la ginnastica. Le persone che vogliono aumentare la velocità apprezzano in particolar modo la loro leggerezza, mentre chi vuole correre per un maggior numero di chilometri, indossandole non noterà affatto la stanchezza e il male ai piedi. Alcuni modelli di questa tipologia hanno la tomaia ridisegnata e grazie a questo sono adatte sia per essere utilizzate da chi effettua corse di recupero che per chi vuole allenarsi con serietà per le lunghe distanze e per le gare. Altre scarpe dotate di una grande capacità ammortizzante sono molto leggere e realizzate con una tomaia molto sottile con una suola in gomma. Queste due innovazioni abbinate tra loro evitano di aggiungere peso, garantendo però un’ottima ammortizzazione.

La scelta anche in base alla propria personalità

Per scegliere le scarpe da running più adatte si possono seguire i consigli che sono disponibili sul sito www.scarperunning.org ma si può anche scegliere in base alle proprie esigenze, in quanto i piedi delle persone che le indossano non sono tutti uguali. In alcuni casi si preferiscono dei dettagli come la leggerezza e il comfort piuttosto che stabilità e capacità ammortizzante. Consultando il sito si trovano moltissime alternative disponibili e la scelta è veramente ampia.