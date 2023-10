Scerma: Il cadetto Palmieri protagonista

Il fine settimana di gare appena trascorso è stato un trionfo per i giovani talenti valdostani del Circolo Scherma Aosta! Sabato 14 ottobre, durante la Prima Prova di Qualificazione Regionale, i nostri giovani atleti hanno dato il massimo.

In particolare, Guido Palmieri, nella categoria cadetti, ha dimostrato il suo valore conquistando quattro vittorie e solo due sconfitte nel girone. Nella fase diretta, ha continuato a brillare, superando l'avversario Sartor con un impressionante 15-9. Nonostante un incontro più complicato nella seconda fase diretta contro Scagliotti, Guido ha ottenuto un eccellente 24º posto in classifica, garantendosi la qualificazione per la prova nazionale.

Una prestazione straordinaria! Francesca Armaroli, anch'essa nella categoria cadette, ha lottato con determinazione. Ha conquistato tre vittorie nel girone e si è difesa coraggiosamente nella fase diretta, vincendo 13-12 contro Ottino. Nonostante la sconfitta nella seconda fase diretta contro Raiteri, Francesca ha raggiunto un meritorio 14º posto in classifica.

Nonostante la mancanza di qualificazione per la gara nazionale, ha dimostrato grande impegno e talento. Domenica 15 ottobre, Pietro D'Aquino, nella categoria giovani, ha dato spettacolo. Con cinque vittorie e solo una sconfitta nel girone, Pietro ha dimostrato la sua abilità.

Nella fase diretta, ha continuato a brillare, vincendo in modo convincente sia la prima diretta (15-4 contro Margaglione) che la seconda (15-6 contro Uberti). Nonostante la sconfitta nei sedicesimi contro Verduchi, Pietro ha ottenuto un eccellente decimo posto in classifica e si è qualificato per la prova nazionale. Una performance straordinaria!E il prossimo fine settimana si prospetta altrettanto emozionante, con il Circolo Scherma Aosta impegnato in altre competizioni. Sabato 21, vedremo Greta Zavattaro, Lilou Fernandes e Léane Stevenin nella categoria ragazze, insieme a Kilian Ienaro e Wilmer Casadei nella categoria maschietti, durante la Prima Prova Regionale GPG.

Inoltre, Francesca Armaroli gareggerà nel Campionato Regionale Cadetti. Domenica 22, sarà il turno di Nicolas Artosi e Marco Manenti nella categoria ragazzi, mentre Léon Plano e Guido Palmieri si esibiranno nel Campionato Regionale Cadetti.

Un grande in bocca al lupo a Wilmer, Kilian e Léane, che si confronteranno con la loro prima competizione! Il futuro della scherma valdostana è promettente.