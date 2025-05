Scherma: Magdalena Jarek ancora tra le grandi

Ancora una volta Magdalena Jarek scrive una pagina importante per la scherma valdostana. Ai Campionati Italiani Gold, disputati a Riccione e validi per l’accesso agli Assoluti di scherma, l’atleta del Circolo Scherma Aosta ha centrato un risultato di prestigio: 7° posto assoluto e migliore prestazione tra tutti gli atleti del Comitato Piemonte-Valle d’Aosta.

Una prova di maturità e determinazione, che conferma la sua costante presenza tra le eccellenze della disciplina. Dopo quattro vittorie nel girone, Jarek ha superato brillantemente tre turni ad eliminazione diretta, arrendendosi solamente nei quarti a Cavani di Reggio Emilia, futura medaglia d’argento della competizione.

Un duello intenso e combattuto, che ha visto Magda cedere solo nel finale, ormai stremata dall’intensità dei match precedenti e dalla differenza anagrafica — Cavani ha ben 17 anni in meno. A parlare, in quel caso, è stata la tenuta fisica, ma non certo lo spirito agonistico.

In gara anche Pietro D’Aquino, che ha ben figurato con un buon girone e una vittoria nel primo assalto a eliminazione diretta. La sua corsa si è interrotta contro Merendi di Ravenna, già campione italiano Under 23, che ha avuto la meglio di una sola stoccata. Una prestazione positiva, purtroppo non sufficiente per strappare il pass.

L’appuntamento per Magdalena Jarek è ora fissato per lunedì 9 giugno a Piacenza, dove rappresenterà la Valle d’Aosta ai Campionati Italiani Assoluti: l’élite della scherma nazionale, dove solo in pochi riescono ad arrivare. E lei c’è. Ancora una volta.