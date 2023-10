Hockey su ghiaccio: Ares Sport Aosta supera il Chiavenna

Fine settimana interessante per le squadre di Hockey su ghiaccio valdostano che hanno fatto registrare importanti risultati.

IHL DIV.1

HC CHIAVENNA vs HC ARES SPORT 2-4 Quattro su quattro! E’ questo il ritmo di Ares Sport fino ad oggi dopo le prime quattro giornate di campionato. Il match più atteso del fine settimana dell’IHL DIV.1, che doveva mettere alla prova due delle formazioni pretendenti alla testa della classifica, ha visto prevalere la nostra formazione che ora si trova, da sola, in testa alla classifica.

HC Asiago vs Hc Aosta Gladiators 4-1

Domenica amara per la Under 19 guidata da Luca Giovinazzo in quel di Asiago dove i giovani Aostani lasciano sul campo tre punti che, francamente, sarebbero stati assolutamente alla lora portata (30 tiri a 15). Purtroppo la lunga trasferta iniziata ben prima dell’alba, si giocava infatti ad Asiago alle 12,20, con ancora nelle gambe la fatica della sera prima a Madesimo con la prima squadra Ares (ricordiamo che ben 10 elementi della U19 sono anche titolari in IHL DIV.1) ha segnato, fin da subito, le sorti dell’incontro. Sotto dopo pochi minuti di due reti a zero i valdostani non sono riusciti a reagire con lucidità, andando troppe volte in inferiorità numerica (ben 14’ di penalità).

A poco è valso a metà del secondo drittel il goal di Gesumaria che ha riacceso momentaneamente le speranze di riaprire la partita sulla panchina aostana che hanno poi subito il definitivo 4-1 a 4’ dal termine dell’incontro. Un passo falso che non compromette affatto il lungo cammino per l’accesso alle fasi finali del campionato, che è decisamente ancora lunghissimo e che vede tutte le prime in classifica almeno con una sconfitta in campionato fino ad oggi. Onore comunque a questi ragazzi, la maggior parte non ancora diciottenne, che si sobbarcano trasferte infinite pur di inseguire il loro sogno sportivo!

Roster: Badoglio, Crivellari, Fraschetta, Minniti, Movchan, Borlandelli, Torchio, Mazon, Montini, Garau, Gianni, Mazzocchi, Kantioler, Gesumaria, De Santi, Sukhytskyi, Perino. Coach: Luca Giovinazzo

Marcatori: Gesumaria