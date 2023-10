Quali sono le scarpe da running ideali per l'autunno?

L’autunno, con il suo clima mite e gradevole, è la stagione ideale per concedersi qualche corsetta o qualche camminata per tenersi in forma anche dopo l’estate e magari smaltire i chili di troppo accumulati durante la bella stagione. Bisogna scegliere quindi l’abbigliamento giusto, a partire dalle scarpe che devono offrire elevate prestazioni in termini di comfort, stabilità e sicurezza.

Benché in Italia l’autunno degli ultimi anni sia piuttosto anomalo, con giornate caldissime e temperature torride, c’è sempre il rischio di acquazzoni e temporali che non a caso vengono definiti “autunnali”. Le scarpe devono essere comode e leggere, ma allo stesso tempo pronte ad affrontare senza difficoltà improvvise piogge.

In questa guida conosciamo meglio quali sono le scarpe da running impermeabili consigliate per l’autunno, quali sono le tipologie e quali sono le caratteristiche da considerare prima di procedere all’acquisto.

Le tipologie di scarpe running

Fondamentalmente esistono 5 tipologie di scarpe da running e sono le seguenti:

A0 . Sono scarpe minimaliste e adatte per piccole esercitazioni veloci e leggere. La principale caratteristica di queste calzature è il comfort, poiché danno la sensazione di camminare a piedi nudi;

. Sono e adatte per piccole esercitazioni veloci e leggere. La principale caratteristica di queste calzature è il comfort, poiché danno la sensazione di camminare a piedi nudi; A1 . Scarpe superleggere indicate per allenamenti a ritmi veloci e su superfici regolari. Si adattano perfettamente a chi ha un’età giovane e una struttura osteoarticolare perfetta;

. indicate per allenamenti a ritmi veloci e su superfici regolari. Si adattano perfettamente a chi ha un’età giovane e una struttura osteoarticolare perfetta; A2 . Sono scarpe intermedie e risultano abbastanza versatili. A seconda del modello scelto infatti questa scarpa può essere usata indifferentemente a livello agonistico o come calzatura adatta al fondo. La misura e l’intero volume del piede sono requisiti da valutare attentamente per fare una scelta intelligente e oculata;

. Sono e risultano abbastanza versatili. A seconda del modello scelto infatti questa scarpa può essere usata indifferentemente a livello agonistico o come calzatura adatta al fondo. La misura e l’intero volume del piede sono requisiti da valutare attentamente per fare una scelta intelligente e oculata; A3 . Sono definite scarpe di massimo ammortizzo e possono essere utilizzate da tutti gli sportivi o addirittura nella vita quotidiana. Oltre al comfort bisogna analizzare con attenzione la stringatura, il collo, la pianta e l’arco plantare prima ancora del design;

. Sono definite e possono essere utilizzate da tutti gli sportivi o addirittura nella vita quotidiana. Oltre al comfort bisogna analizzare con attenzione la stringatura, il collo, la pianta e l’arco plantare prima ancora del design; A4. Sono dette scarpe stabili e sono molto simili ai modelli A3 di cui condividono le doti di comfort, peso complessivo e ammortizzazione. Essendo prive di shank, un inserto rigido solitamente presente nella parte mediale, garantiscono una maggiore fluidità e reattività in fase di spinta e sono ideali sia per gli allenamenti lunghi sia per chi vuole migliorare le prestazioni sulle brevi distanze.

Le caratteristiche peculiari delle scarpe da running autunnali

Chi desidera acquistare scarpe da running per l’autunno, deve inevitabilmente considerare le condizioni meteorologiche che potrebbero cambiare nel giro di poche ore. Non sono rari i casi in cui si inizia a correre con il sole alto nel cielo, per poi ritrovarsi in un vero e proprio acquazzone a metà percorso.

Le scarpe autunnali da running devono quindi adeguarsi alle cangianti condizioni meteo e per offrire prestazioni all’altezza devono essere dotate delle seguenti caratteristiche: