Hockey ghiaccio: L'Ares Aosta ingaggia il canadese Franchini

"Sulla base di una richiesta avanzata dal giocatore e in accordo con il club, Marco Franchini ha deciso di lasciare l'Hockey Club Merano. Auguriamo a Marco ogni successo sia nel suo futuro personale che sportivo."

Marco Franchini si sta avvicinando a casa, ma il suo viaggio sportivo continua. Se per Varese è stata la seconda "famiglia" per questo attaccante canadese di trentatré anni nato in Ontario, un protagonista importante lo scorso anno nella doppietta campionato-Coppa dei Mastini, Aosta rappresenta la sua prossima destinazione, ora che ha ufficialmente detto addio a Merano.

Dopo aver giocato 8 partite nella Alps Hockey League e contribuito con 4 punti alle Aquile, Franchini ha ceduto a ciò che sembra essere un irresistibile richiamo da parte dell'Ares Aosta. L'Ares Aosta è leader nella IHL Division I e sta raggiungendo gli ex compagni di squadra Tura e Piccinelli. Qui, si sta formando una sorta di squadra internazionale del ghiaccio che ricorda, in qualche modo, l'operazione dei vecchi Devils per la velocità con cui acquisisce nuovi giocatori, piazze e sogni.

L'Ares Aosta ha spostato il suo progetto itinerante di sport e spettacolo dalla provincia di Modena a Val d'Aosta ed è iniziato con il piede giusto, vincendo le prime tre partite di campionato con un totale di 14 gol segnati e solo 2 subiti (5-1, 3-0 e 6-1). Con l'aggiunta di Franchini, stanno mettendo insieme un puzzle che sembra già completo dal punto di vista statistico e dei numeri, ma che ora diventa ancora più formidabile.