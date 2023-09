In lutto il calcio valdostano per la morte di Luciano Serravalle

Luciano Serravalle ci ha lasciati. Un altro pezzo prezioso dell' Aosta calcio anni 70 esce dal campo terreno. Luciano è stato un calciatore dalle note alte, scuola Toro, ha manovrato per anni in una Aosta apprezzata per gioco, spirito di squadra che ispirava senso di appartenenza. Ragazzo schietto, aperto, vero. Lascia la moglie Paola, i figli Stefano, Enrico e i nipotini.