Hockey ghiaccio: I Gladiators si tingono con i colori aretini dell'Ares Sport

L'attesa è finalmente giunta al termine. Venerdì 22 settembre, la città di Aosta si è trasformata in un'arena di entusiasmo e musica per dare il benvenuto alla prima squadra Senior ARES SPORT, nota come Gladiators. L'evento, che si svolge in Piazza Chanoux dalle 17:00 alle 20:00, e celebrerà questa nuova era del hockey valdostano.

Ore 17:00 - Dj Set con Simone Rossi

La serata è iniziata con una carica di energia grazie al Dj Set di Simone Rossi, che ha messo in moto il pubblico in attesa.

Ore 17:45 - TAMTANDO MARCHIN’ Street Band e Accoglienza dei Giocatori

La TAMTANDO MARCHIN’ Street Band ha preso il palco, creando l'atmosfera perfetta per l'accoglienza dei giocatori. L'energia è salita alle stelle mentre i giocatori sono stati presentati al pubblico in una coreografia musicale dal vivo.

Ore 18:00 - Arrivo del Pullman in Piazza

Un momento di grande attesa è stato quando il pullman è arrivato in Piazza, portando con sé il futuro dell'hockey valdostano.

Ore 18:10 - Presentazione della Squadra e della Stagione 23/24

Barbara Francesca Ovieni ha preso le redini dell'evento come presentatrice, mentre il talentuoso cantante Moreno ha allietato il pubblico con la sua musica. Il Presidente Giovinazzo e alcuni giocatori hanno condiviso la loro visione per la stagione in arrivo, mentre il Sindaco ha espresso il suo sostegno alla squadra.

Ore 18:30 - Saluto delle Società di Pattinaggio Artistico e della Squadra Vincitrice di Calcio 5

Le società di pattinaggio artistico e la squadra vincitrice di Calcio 5 sono salite sul palco per congratularsi con la nuova Ares Sport. Gli ospiti influencer hanno aggiunto glamour all'evento.

Ore 18:50 - Esibizione di Moreno

Il talentuoso Moreno ha tenuto il pubblico incollato al palco con la sua esibizione musicale fino alle 19:10.

Ore 19:15 - Esibizione di Francesco Sarcina delle Vibrazioni

Francesco Sarcina, la voce delle Vibrazioni, ha preso il palco e ha catturato l'attenzione di tutti con la sua performance che è durata fino alle 19:45.

Ore 20:00 - Saluti e Ringraziamenti

La serata è giunta alla sua conclusione con saluti e ringraziamenti. È stata annunciata una nuova era per l'hockey a Aosta, con la squadra Ares Sport pronta a brillare in Serie C. Questo spettacolare evento ha rappresentato solo l'inizio di una nuova avventura che promette di portare non solo grande sport, ma anche musica e intrattenimento di livello internazionale all'interno del mondo dell'hockey valdostano.