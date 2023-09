Hochey su ghiaccio: Gladiators Aosta, buon esordio per l'Under 19

Dopo il forfait della Under 16 di sabato 16 settembre, causa indisponibilità della squadra ospite, ha preso il via la stagione agonistica degli Aosta Gladiators con la formazione Under 19, erede della squadra Under 17 che la scorsa stagione ha vinto il campionato nazionale di categoria.

Una partita mai in pericolo con i padroni di casa in possesso del disco e del ghiaccio con belle azioni corali. Tre tempi, parziali 3-0, 3-0, 3-0, che ha consentito a coach Giovinazzo di schierare sul ghiaccio una linea intera Under 16 e giocare così a quattro linee.

Prossimo appuntamento con la under 19 martedì 27 settembre a Torre Pellice visto il riposo di domenica 24.