Gli stranieri che fanno grande il calcio saudita

Il campionato saudita di calcio sta vivendo una vera e propria rivoluzione grazie all'arrivo di calciatori stranieri di grande nome. Tutto è iniziato con Cristiano Ronaldo, che ha firmato un contratto con l'Al-Nassr il 30 dicembre scorso. Ronaldo ha spiegato che in Europa aveva conquistato tutto e giocato per i migliori club al mondo, quindi aveva deciso di intraprendere una nuova sfida in Arabia Saudita.

Questo movimento di calciatori stranieri è stato reso possibile dai massicci investimenti statali, con il fondo sovrano saudita che mira a rendere il campionato uno dei migliori dieci al mondo entro il 2030, con oltre 44 miliardi di euro investiti dal 2020. Oltre ai finanziamenti statali, ci sono anche investimenti privati, come il fondo PIF, che possiede l'80% del Newcastle di Sandro Tonali e il controllo su quattro squadre, tra cui l'Al-Hilal e l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

La Saudi Premier League è cresciuta notevolmente, passando da sedici squadre a diciotto, e il valore complessivo delle squadre supera il miliardo di euro. La presenza di calciatori stranieri di alto livello sta attirando l'attenzione globale su questo campionato.

Va notato che ogni club può avere al massimo otto calciatori stranieri, principalmente brasiliani, quindi le scelte devono essere ponderate. L'Al-Hilal è al comando della classifica, con un valore di squadra superiore a 260 milioni di euro e un notevole investimento in giocatori come Bono, Koulibaly, Ruben Neves, Miliković-Savić, Neymar, Malcom, Mitrović e Salem Al-Dawsari.

L'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo è attualmente sesto in classifica e ha rinforzato la squadra con l'arrivo di giocatori come Ospina, Laporte, Brozovic, Otávio, Alex Telles e Seko Fofana.

Altre squadre saudite stanno cercando di migliorare la loro squadra con calciatori stranieri. Alcune squadre di Riad, come l'Al-Riyadh e l'Al-Shabab, stanno lottando per ottenere risultati positivi, mentre altre, come l'Al-Taawoun e l'Al-Raed, cercano di affermarsi nella classifica. L'Abha è allenata dall'ex c.t. polacco Czesław Michniewicz e conta su giocatori come Krychowiak.

Altre squadre come l'Al-Ettifaq di Steven Gerrard e l'Al-Wahda di La Mecca hanno giocatori di calibro internazionale come Wijnaldum, Quaison, e Demarai Gray.

Gedda ospita l'Al-Ittihad e l'Al-Ahli, con calciatori di fama mondiale come Kanté, Fabinho, Mahrez, Firmino, Saint-Maximin, Ibañez, e Demiral. La sorpresa è la presenza del tecnico tedesco Matthias Jassle sulla panchina dell'Al-Ahli.

In sintesi, il campionato saudita di calcio sta diventando una destinazione sempre più attraente per i calciatori stranieri di alto livello, grazie agli ingenti investimenti e all'arrivo di stelle del calibro di Cristiano Ronaldo. La competizione è in forte crescita, e l'Arabia Saudita mira a diventare una potenza calcistica mondiale entro il 2030.