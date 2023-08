Roberto Mancini laascia la nazionale italiana di Calcio

Le dimissioni di Roberto Mancini come Commissario Tecnico della Nazionale italiana rappresentano un evento significativo e sorprendente nel mondo del calcio. La decisione, come comunicato dalla Figc, segna la fine di un capitolo importante nella storia degli Azzurri, iniziato nel 2018 e culminato con la vittoria a Euro 2020. Tuttavia, dietro questa decisione vi sono diversi fattori che richiedono un'analisi critica.

Il primo aspetto da considerare è il contesto delicato in cui si inseriscono le dimissioni. Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar e la cocente delusione che ne è seguita, Mancini ha dovuto affrontare una fase di rinnovamento generazionale all'interno della squadra nazionale.

Questa sfida è stata ulteriormente complicata dalla gestione emotiva e tecnica delle nuove leve, il che potrebbe aver contribuito a creare un ambiente di crescente insoddisfazione.Inoltre, il periodo delle finali della Nations League ha evidenziato tensioni all'interno della squadra. Le scelte di Mancini in campo sono state oggetto di discussione e critica, e il suo atteggiamento durante e dopo la semifinale persa contro la Spagna ha fatto emergere una certa frustrazione.

Questo, insieme a segnali provenienti da esperti come Caressa, che avevano previsto la possibile uscita di Mancini già a giugno, suggerisce che ci potrebbe essere stato un accumulo di tensioni che ha contribuito alle dimissioni.La riorganizzazione degli organici delle Nazionali, voluta dalla Federazione e accettata da Mancini, ha aggiunto un altro strato di complessità alla situazione. Mancini è stato nominato coordinatore del calcio azzurro, ma contemporaneamente ha perso molti dei suoi storici collaboratori.

Questo cambiamento potrebbe aver influito sulla sua percezione di autonomia e controllo all'interno del progetto.

Infine, mentre la scelta di dimettersi sarà sicuramente stata ponderata e motivata, è possibile che ci siano state ragioni personali che hanno contribuito a questa decisione.

I rapporti all'interno della Federazione, le dinamiche di squadra e altri fattori individuali possono avere influito sulla scelta di Mancini.La situazione lasciata da queste dimissioni rappresenta una sfida per il futuro della Nazionale italiana. La squadra si trova ad affrontare impegni decisivi per la qualificazione agli Europei, e il nuovo Commissario Tecnico dovrà affrontare questa sfida con un'attenzione particolare.

Nomi come Spalletti, Allegri e Conte sono stati menzionati come possibili sostituti, ma chiunque sia il prescelto, dovrà lavorare intensamente per guidare la squadra attraverso questo periodo di transizione e incertezza, cercando di mantenere alta la competitività e l'orgoglio della Nazionale italiana.