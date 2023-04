Il mondo del calcio in un nuovo libro di Poste Italiane

La storia del calcio

Uno sport con una storia italiana lunga 125 anni (il 16 ed il 26 marzo 1898 nasceva a Torino la Federazione Italiana del Football, poi trasformatasi in Federazione Italiana Giuoco Calcio). In tutti questi anni il calcio ha attraversato momenti di sviluppo, i primi pionieristici campionati, e momenti di difficoltà, sfociati in vere e proprie crisi, superate con vittorie storiche quali i quattro Campionati del Mondo e i due Campionati Europei. Vittorie che hanno fatto crescere nel tempo la popolarità del calcio italiano. Quell’azzurro a cui tutti gli atleti italiani aspirano, per i calciatori rappresenta un momento culmine della propria carriera (anche se qualcuno afferma che ora giocare in Nazionale non porta vantaggi economici) perché il calcio è lo sport più seguito e popolare in Italia. Sfogliare il libro della storia della FIGC è come raccontare la storia dell’Italia, vissuta tra due guerre e proseguita con il boom economico fino ai cambiamenti radicali del nuovo millennio, fatta di evoluzioni, dal costume alla tecnologia, seguendo le mode dell’epoca ed assorbendone vizi e virtù.

Seguire la massima espressione della FIGC, ovvero la Selezione Azzurra, soprattutto nei grandi eventi mondiali, è un appuntamento che ferma l’Italia o la fa impazzire di gioia, spesso ricostituendo magicamente l’identità nazionale.

Il libro di Poste Italiane

Il volume realizzato da Poste Italiane è una raccolta che ripercorre quelle pagine attraverso i francobolli, in un racconto che parte da quelli emessi per la prima vittoria della Nazionale ai Mondiali del 1934 e si chiude con quello del 2022 in occasione del 40° anniversario della vittoria degli Azzurri nel Mondale del 1982.

Il libro contiene settantanove francobolli accompagnati dai testi dei bollettini illustrativi e nove semplici riproduzioni. Al suo interno sono disponibili alcuni francobolli, fra cui quello disegnato dall’artista Renato Guttuso nel 1982 per festeggiare la Coppa del Mondo, quello di Italia ’90, quello del 2006 per la quarta vittoria della Nazionale oltre a quelli dedicati alle squadre vincitrici del campionato di Serie A. Completa la collezione il riconoscimento della vittoria dell’Europeo 2020, celebrato anch’esso da un francobollo emesso nel 2021.

Il volume, contenuto in un cofanetto di pregio, insieme alla carta filatelica realizzata l’anno scorso per il francobollo del 40° anniversario della vittoria ai Mondiali del 1982 e a una moneta in argento del valore di 5€ raffigurante l’attaccante Paolo Rossi, coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Questo prodotto filatelico, che descrive la storia di uno degli sport più amati del nostro Paese, rappresenta un oggetto imperdibile non solo per i collezionisti ma per tutti gli appassionati sportivi con una tiratura limitata di trecento esemplari, è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico e negli Spazio Filatelia.

Per qualsiasi aggiornamento o curiosità sul mondo della filatelia è possibile visitare il sito filatelia.poste.it.

Mentre il pallone rotola, la vita di ognuno di noi prosegue, tra mille ostacoli che si parano davanti ogni giorno, come i giocatori di calcio che per andare in rete devono saltare gli avversari. Sfogliare questo libro riporterà indietro nel tempo, quando si ascoltavano le cronache alla radio seguendo i propri colori. Sarà un viaggio nelle emozioni che solo i francobolli riescono ad offrire.