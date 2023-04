SkiAlp’Xperience 2023, domenica 16 aprile la festa di chiusura

Confermato il successo di SkiAlp’Xperience 2023, l’evento social di scialpinismo, alla sua terza edizione consecutiva ha più che raddoppiato il numero degli iscritti che hanno condiviso con gioia le loro tantissime esperienze di scialpinismo in Valle d’Aosta attraverso i canali social FB e IG.

La formula semplice e alla portata di tutti, ha contribuito alla valorizzazione del territorio attraverso la “foto di vetta” degli scialpinisti diventati i protagonisti nella promozione. In cima ad ogni itinerario è stata posta una targhetta con l’indicazione del luogo, dell’altitudine e della località. Ricordando che c’è ancora tempo fino a domenica 16/04/2023, per partecipare occorre scattare un selfie (targhetta e protagonista/i) e postarlo sul proprio profilo IG/FB con l’hashtag #skialpxperience, compilando poi il modulo di iscrizione sul sito.

La partecipazione è gratuita, iscrizioni, regolamento completo e elenco itinerari sul sito www.skialpxperience.it

Festa di chiusura di SkiAlp’Xperience a Rhêmes N.D. in loc. Chanavey domenica 16 aprile alle ore 15.30 (in caso di maltempo avremo a disposizione un riparo) con l’estrazione dei numerosi e prestigiosi premi offerti dagli sponsor (solo per i partecipanti presenti).

Qualche dato da dicembre ad oggi:

Oltre 3000 utenti hanno visitato il sito internet di Ski Alp ‘Xperience, sui social sono state oltre 137000 le impression

(Il numero di volte in cui le inserzioni sono state visualizzate sullo schermo) dando una notevole visibilità alla

manifestazione e a chi l’ha resa possibile.

Con il sostegno di: Pro loco di Valgrisenche, Pro loco di Rhêmes ND, Amm.ni comunali di Rhêmes ND, La Salle, Ollomont e Bionaz.

In collaborazione con PEAKSHUNTER MOUNTAIN GUIDES e FREERIDE ALLIANCE.

Con il supporto di: GRIVEL, LA SPORTIVA, GAL SPORT, SKYWAY, SKINALP, SKITRAB, CAVE MONT BLANC, MONT BLANC RELAIS & SPA, DISVAL