Sci: Memorial Fosson, Sestriere in testa

Seconda giornata del Memorial Fosson, a Pila, con qualche fiocco di neve nella tarda mattinata. Condizioni ancora eccezionali sulle quattro piste di gara, che hanno ospitato i giganti Ragazzi e gli slalom Allievi. Dopo la seconda giornata il Sestriere è passato al comando del Criterium Italiano a squadre. Comanda con 9.278, davanti al Crammont (9.065) e allo Sporting Campiglio (8.838).

SLALOM GARA 1

Nel primo slalom femminile le migliori atlete della stagione sono ancora protagoniste. Successo di Marta Giaretta (Falconeri Ski Team) in 45”06, a precedere Anna Trocker (Seiser Alm) in 45”34 e Anaïs Lustrissy (Crammont) in 46”04. Alex Silbernagl, portacolori del Seiser Alm, si è imposto nella gara maschile, chiudendo in 44”65, contro il 45”31 di Luca Loranzi (Sporting Campiglio) e il 45”48 di David Castlunger (Ski Team Alta Badia).