Curling: Disval Asd campione d'Italia per il secondo anno consecutivo

Dopo una lunghissima stagione e i moltissimi km percorsi, la Disval asd nel ghiaccio avversario di Cembra (TN), in un travagliato Page, nella prima semifinale trovano subito una sconfitta contro soliti avversari del Alnatrostone che hanno la meglio per 5 a 2 e li mandano a giocare la semifinale di recupero contro il Dolomiti Menardi Amaviva (Cortina) vittorioso sull'altra compagine di casa di Albatros Trento per 1 a 6, contro Dolomiti Menardi Amaviva (Cortina). Dopo una partenza disastrosa con un insperato recupero la Disval asd si impone e va in finale oro dove questa volta si impone in modo netto con un 10 a 4 su Albatrostone. A copletare il successo l'argento di Giuliana Turra, Emanuele Spelorzi argento nel doppio misto.

L'esultanza di capitan Egidio Marchese

"Disval asd Compioni d'Italia 2023 - commenta capitan Egidio Marchese - è una grande soddisfazione che ripaga di tutti gli sforzi ancora più grande aver vinto in casa degli storici rivali trentini". Classifica finale Disval ASD, Albatrostone, Dolomiti Menarci Amaviva e Albatros Trento.

Wheelchair Curling, trionfo per Bertò-Ioriatti nei Campionati Italiani di doppio misto; argento per i valdostani Giuliana Turra, Emanuele Spelorzi

Al termine di due giorni intensi di sfide e partite sul ghiaccio Orietta Bertò e Paolo Ioriatti si sono confermati campioni d’Italia di wheelchair curling nella categoria del doppio misto.

Sul ghiaccio di Cembra, il tandem trentino dell’Asd Albatros ha superato in finale per 11-5 la coppia della Disval formata da Emanuele Spelorzi e Giuliana Turra. A completare il podio, al terzo posto, la coppia dell’Albatros Trento, composta da Alessia Magnabosco e Maurizio Cagol. Ampia la vittoria nella finale per il bronzo con l’incontro terminato 14-4 contro Dorothea Agetle e Rosario Sevegnani.

da sn: Emanuele Spelorzi e Giuliana Turra Orietta Bertò e Paolo Ioriatti, Alessia Magnabosco e Maurizio Cagol