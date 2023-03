Sci alpino: Rubini e Mosso nella ‘Top ten’ nel Pinocchio all’Abetone (PT)

Prima giornata del 41° Pinocchio Sci, questa mattina, all’Abetone (Pistoia) con la scena occupata dal Gigante Baby, che ha visto in pista 514 concorrenti – 248 Baby 1 (112 femminucce; 136 maschietti) e 266 Baby 2 (124; 142), e Valle d’Aosta che raccoglie due piazzamenti nei migliori dieci, grazie a Federica Rubini e Thibaud Mosso.

Categoria Baby 1 (anno 2014) * Al femminile, vittoria della bresciana Margherita Bertella (54”34), davanti alla genovese, tesserata a Cuneo, Anaïs Bertone (54”79) e alla napoletana Carolina Comune (55223). Al 6° posto Federica Rubini (Sc Val d’Ayas; 56”20); 17° Anna Trombini (Sc Val d’Ayas; 58”11); 21° Anna Di Fresco (Sc Crammont MB; 58”65); 26° Julie Jocollé (Sc La Thuile Rutor; 59”03); 28° Sofia Pdoja Maso (Sc Crammont MB; 59”64); 38° Camilla Bergonzi (Sc Val d’Ayas; 1’00”64); 48° Allegra Bosio (Sc Azzurri del Cervino). In campo maschile, successo dell’altoatesino Viktor Summerer (53”28), che precede il milanese, tesserato in Piemonte, Matteo Durando (54”47) e il napoletano Rosario Boffa (55”53). In 10° posizione Thibaud Mosso (Sc Aosta; 57”31); 38° Lorenzo Contri (Sc Crammont MB); 49° e 50° Pietro Campedelli (Sc Courmayeur MB) e Robert Vaida (Sc Aosta).

Categoria Baby 2 (anno 2014) * Bissa il successo ottenuto nel GpG di Cortina la veronese, tesserata in Trentino, Sveva Dattoli (59“28), sulla cuneese Camilla Maria Lo Monaco (1’01”48) e dalla torinese Rebecca Lo Monaco (1’02”03). Al 20° posto Carolina Mochet (Sc Crammont MB; 1’05”78); 31° Clementina Majer (Sc Courmayeur MB) 40° Ludovica Brocca (Sc Courmayeur MB); 42° Nina Raffaelli (Sc Crammont MB). in campo maschile s’impone l’aquilano, tesserato a Napoli, Diego Di Menna (1’01”83), davanti al romano, tesserato a Belluno, Giorgio Zanardi (1’02”23) e al trevigiano, tesserato in Friuli, Marco Chinazzi (1’03”30). In 16° posizione Tobia Colli (Sc Val d’Ayas; 1’05”86); 20° Leonardo Luigi Lacchio (Sc La Thuile Rutor; 1’06”13); 41° Jacopo Capellazzi (Sc Crammont MB).