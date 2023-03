CIA/CIG Biathlon: Mariotti-Contoz e N. Bétemps oro in Val Martello (AA)

La Staffetta singola mista ha chiuso, oggi, in Val Martello (Alto Adige) la due giorni dei Campionati italiani Assoluti e Giovani di Biathlon, format che ha consegnato alla Valle d’Aosta l’oro del duo Nayeli Mariotti Cavagnet – Manuel Contoz e di Nicolò Bétemps (in coppa con la trentina Fabiana Carpella nella squadra delle Fiamme Oro), l’argento di Samuela Comola – Didier Bionaz, e il bronzo di Michela Carrara (in gara con l’altoatesino David Zingerle).

Categoria Seniores * 1,5 km – CIA Single mix relay pc – Argento a Samuela Comola – Didier Bionaz (Cse; 45’51”7; 0 2) e bronzo a Michela Carrara – Daviz Zingerle (Cse; 46’09”7; 0 1), nella gara vinta dai Carabinieri altoatesini Hannah Auchentaller – Patrick Braunhofer 44’53”1; 0 0). Al 4° posto Esercito F: Beatrice Trabucchi – Michael Durand (46’16”2; 0 0); 5° Esercito D: Martina Trabucchi – Paolo Rodigari (46’42”2; 0 0); 7° Esercito E: Ilaria Scattolo – Nicolò Giraudo; 8° Esercito C: Sara Scattolo – Nicola Romanin; 10° Cs Carabinieri C: Désirée Ribbi – Iacopo Leonesio (51’56”3).

Categoria Juniores * 1,5 km – CIA Single mix relay pc – Titolo a Fabiana Carpella – Nicolò Bétemps (Fiamme Oro; 47’27”6; 0 0), sull’Alto Adige A (Gaia Brunello-Christoph Pircher; 47’48”8; 1 0) e l’Esercito (Denise Plancker – Stefano Canavese; 48’02”3; 0 0).

Categoria Giovani * 1,5 km – CIA Single mix relay pc – Doppietta Alpi Occidentali grazie a Francesca Brocchiero –Michele Carollo (44’51”6; 0 0) e Fabiola Miraglio Mellano – Nicola Giordano (45’10”7; 2 1); terzo il Friuli (Astrid Plosch – Alex Perissutti; 45’43”2; 1 0). Sesta Asiva A: Giorgia Saracco – Andrea Cecchellero (47’33”5; 1 3); 7° Asiva B: Nadège Gontel – Simone Bétemps (48’06”0; 0 0); 12° Asiva C: Valentina Naudin – Dewis Barrel.

Categoria Juniores * 1,5 km – CIA Single mix relay pc – Gradino alto del podio a Asiva A: Nayeli Mariotti Cavagnet – Manuel Contoz (36’39”9; 0 0), a precedere Alto Adige B (Patrizia La Marchina – Andreas Braunhofer; 36’56”3; 2 1) e a Alpi Occidentali C (Cecilia Peano – Tommaso Peano; 36’59”5; 0 0). Al 15° posto Asiva B (Chiara Barailler – Michel Deval); 23° Asiva C (Michelle Saracco – Alessandro Rizzi); 24° Asiva D (Julie Desayeux – Lorenzo Bonino); 35° Asiva G (Elodie Christille – Etienne Meynet); 37° Asiva E (Coralie Martin – Mael Pettijacques); 38° Asiva F (Amélie Dherin – Remy Orellier); 44° Asiva I (Arianna Giacomini – André Contoz); 46° Asiva M (Anna Beltramelli – Mattia Bétemps); 47° Asiva L (Martina Gachet – Erwin Barrel); 48° Asiva H (Kristel Barailler – Jody Vittaz).