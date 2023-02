Spada: Simone Mencarelli a Basilea domina in coppa del Mondo

A Basilea, lo spadista torinese delle Fiamme Oro che si allena alla Ginnastica Victoria col padre Maurizio centra il secondo successo stagionale e il quarto podio in altrettante gare. Un dominio assoluto che lo conferma alla testa del ranking FIE di spada maschile Under 20.

Non era cominciata benissimo la giornata, con tre vittorie e altrettante sconfitte nel girone da sette tiratori, poi però Mencarelli ha alzato i colpi della sua scherma e si è presentato al tabellone a eliminazione diretta nella sua versione migliore. Nei 128 si è imposto per 15-12 sul connazionale Marco Paganelli, nei 64 sull’ungherese Somody con lo stesso punteggio. Nei 32 il 15-7 contro lo spagnolo Fernandez Calleja e agli ottavi il 15-10 contro lo statunitense Kudriatcev.



Il match decisivo per il podio è il successo per 15-8 contro l’ucraino Kuzma ai quarti di finale, poi la vittoria nel derby con Fabrizio Cuomo per 15-8 in semifinale e il nettissimo 15-5 in finale sull’ungherese Kovacs.



COPPA DEL MONDO UNDER 20 DI SPADA MASCHILE – Basilea (SUI), 4 febbraio 2023

Qui i risultati

Classifica (217): 1. Simone Mencarelli (ITA), 2. Gegerly Kovacs (Hun), 3. Fabrizio Cuomo (ITA), 3. David Gornovsky (Can)

Gli altri italiani: 19. Matteo Galassi, 25. Jacopo Rizzi, 35. Nicolò Del Contrasto, 36. Fabio Mastromarino, 49. Daniel Nacca, 57. Edoardo Carriere, 70. Leonardo Morotti, 77. Marco Paganelli, 114. Francesco Zanchin, 134. Alberto Perello.