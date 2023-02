Bocce: Serie A, 4^ giornata: scontro al vertice tra Gaglianico e Brb

Non raccontiamoci “musse”, dicono a Genova - e mussa a Genova vuol significare “balla, grossa bugia, fandonia” (nella migliore delle ipotesi) – perchè i numeri e le prestazioni sono l'inesorabile fotografia espressa dalla classifica. Intanto, per sabato 4 febbraio, le attese sono tutte per lo scontro al vertice Gaglianico – Brb.

VALORE - I due team, quello guidato da Enzo Granaglia e quello di Aldino Bellazzini, hanno fin qui cavalcato la tigre del calendario fiammeggiando la sicurezza e il valore delle grandi : 6 punti in tre partite. Ora, salvo divisione della posta in palio, ci diranno chi delle due avrà acquisito il diritto di assumere il ruolo di capolista solitaria. Il certificato storico delle loro venticinque sfide dice : 16 successi per la Brb, 7 per il Gaglianico 2 pareggi. Entrambe, in questo avvio di campionato, si sono scontrate con tre realtà più o meno equivalenti, e quindi, per tentare di dare al confronto qualche motivo di interesse in più che non siano le parole, vediamo come si sono espresse, e con chi, numericamente nelle prove non tradizionali, e quali potrebbero essere le sfide. La prova del cerchio non ha esaltato Doria (23, 20, 24), aduso a ben altri punteggi: Per contro la Signora in Rosso dovrebbe rispondere con Nari (26 e 23); meno probabile Grosso (21). Nella staffetta, la coppia del team biellese, Simone Mana – Roggero, dovrà fare gli straordinari per migliorare i 48/58 e 51/58, perchè di là dovranno vedersela con Borcnik – Petric, già arrivati a 58/60. Il doppio tiro di precisione è posizionato in una fase nevralgica del match e, vista la sua consolidata aleatorietà, è in grado di mutare le sorti dell'incontro. Il Gaglianico si affiderà a Bunino (14, 30, 26) e Graziano (15, 11, 18); la Brb sicuramente a Grattapaglia (34, 21, 19) e a Ferrero (21, 17) o Grosso (15). Nel tiro progressivo il bilancino resta bilicante. Anche se Borcnik si è già esibito con un 50/50, Roggero ha la tempra agonistica per tirarne qualcuna in più delle attuali 47.

NEOPROMOSSE - Una Quadrifoglio rianimata dal doppio successo, ed una Chiavarese ancora attapirata, ma reattiva, daranno vita al ballo delle neopromosse. Entrambe ambiscono a posizioni “tranquille” di classifica. Il team di Fagagna cercherà di dare continuità alle ultime prestazioni facendo leva sul fattore campo e la compattezza del gruppo. Nei liguri è latente l'amarezza – seppur lenita dal fatto di aver perso da tre delle formazioni aspiranti allo scudetto – ma non c'è ragione per non ritenerla all'altezza di un rientro nella carreggiata di competenza.

PAURA - Gli altri tre incontri in programma viaggiano sulla corsia preferenziale degli esiti previsti. Non lo dice soltanto la cinica classifica. Per Auxilium, ospitante La Perosina; per Nus, viaggiante in casa della Marenese; per Maxim, opposta in casa alla Noventa, è già iniziato il gran ballo della paura.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND CON I DIRETTORI DI GARA

SERIE A – Sabato 4 febbraio : Auxilium – La Perosina (Voglino), Gaglianico – Brb (Minetti), Marenese – Nus (Driol), Maxim – Noventa (Tadina), Quadrifoglio – Chiavarese (Bet). Domenica 5 febbraio : Maxim – Nus (ore 9, Bet).

SERIE A2 – Sabato 4 febbraio. Girone A : Aostana – La Boccia Carcare (Plemone), Bassa Valle – Mondovì (Ciancamerla), Envie – Beinettese (Marchisio). Girone B : Centallese – Abg Genova (Dacomo), Veloce Club – Fossone (Barbera), riposa Pozzo Strada. Girone C : Pederobba – Villaraspa (Pasin), Spilimberghese – Chiesanuova (Del Ben), Veronica – Florida (Orlando). Girone D : Le Valli – Dolada (Pigatto I.), Pedavena – Spresianese (Zuccolotto), Saranese – Cussignacco (Piaia).

SERIE AF – Domenica 5 febbraio : Auxilium – Borgonese (Marchisio), Noventa – Marenese (Ungolo), Buttrio – Bassa Valle (ore 9, Del Bianco)