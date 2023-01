Hockey ghiaccio: Ancora una sconfitta per Girl Projet sul ghiaccio a ranghi ridotti

HC VALDIFIEMME FEMM. - HC GIRLS PROJECT 6-0

Ennesima sconfitta per le ragazze di Aosta nel campionato di serie A di Hockey su ghiaccio. Risultato eccessivo, duro, frutto di una compagine valdostana presentatesi sul ghiaccio di Cavalese a ranghi ridottissimi. In settimana infatti si sono contati quattro infortuni che tra fratture e distorsioni, hanno costretto le ragazze di coach Giovinazzo a reggere l'urto dell'avversario con sole due linee di movimento. L'eroica abnegazione alla causa da parte delle gladiatrici ha visto, dopo un primo buttato alle ortiche e perso 2-0, un secondo tempo giocato alla grande, perso solo 1-0, per poi terminare il terzo, esauste, perso 3-0. Di queste ragazze si può dire solo una cosa: l'amore che hanno per il ghiaccio è infinito ed il loro esempio è magnetico, tanto che ad Aosta si sono avvicinate altre 8 ragazze a questo sport, pronte, la prossima stagione, a dar manforte alle Girls.

RAGGRUPPAMENTO UNDER 11 - Foto

Coach Giovinazzo si ributta nella mischia dei piccoli, guidando i ragazzi Under 11 nel raggruppamento di Torino. La mano si vede: la passione, la grinta, il divertimento è contagiosa ed i piccoli gladiatori vincono il raggruppamento, sconfiggendo il Bulls Torino 8-0, il Real Torino 3-1, il Valpellice 5-2 e, finalmente, per la prima volta in stagione, gli acerrimi rivali del Pinerolo per 3-2.

Nel weekend i ragazzi dell'Under 17 Gesumaria e Fraschetta sono stati convocati a far parte della nazionale che disputerà a Udine il XVI Winter European Olympic Youth Festival. Lunedì saranno impegnati contro la Svizzera e Martedì contro la Lettonia.

Lenta è a Varese per un raduno nazionale Under 16

Lunedì 23 sera in programma ad Aosta, alle 18.30, un match della Under 10 contro il Valpellice.

Venerdì 27 la Under 17 sarà ad Alleghe e la Under 15 a Zoldo