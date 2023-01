Hockey ghiaccio: Risultati e programma weekend

Due tornei a caratura nazionale ed internazionale per le squadre Under 13 e Under 11 dell'HC Gladiators.

L'under 13 si è recata a Torre Pellice per disputare il I Memorial Mondon Marin, contro Pinerolo, Chiavenna e Valpellice. Dopo aver sconfitto 4-1 e 6-1 il Chiavenna, i ragazzi vestiti con maglie Varese, guidati da Cintori, hanno vinto e perso 2-0 e 0-1 con il Valpellice e 3-1 e 2-4 con il Pinerolo. In semifinale il Varese ha sconfitto 7-2 il Valpellice. In finale, i ragazzi guidati da Cintori, forse intimoriti dalla posta in palio, hanno subito una doppietta ad inizio primo tempo. Una seconda doppietta subita ad inizio secondo tempo ha spento ogni entusiasmo; risultato finale 9-1 per il Pinerolo.

L'under 11 (nella foto) ha pattinato sul ghiaccio di Mannheim (D). Sconfitti 1-4 e 2-8 dal River Rats Geretsried, hanno vinto ed impattato (1-0; 3-3) con il Francoforte, subendo una pesante sconfitta dai padroni di casa e riuscendo vincitori con una selezione femminile tedesca. Sconfitti 12-2 in semifinale dall'Hannover, hanno infine perso la finale 5-6 posto contro il Kassel. Per molti ragazzi è stata la prima grande esperienza di un torneo internazionale che ha visto riaprire i propri battenti dopo gli anni bui del Covid.

Programma weekend

IHL I div

Ad Aosta, sabato ore 19, HC GLADIATORS - AHC VALVENOSTA

Under 19

Domenica a Merano, scontro diretto per agguantare i play off, HCM MERANO - HC GLADIATORS

Under 17

Ad Aosta inizia il master round (girone delle prime) che porterà a definire la griglia dei play off. Ore 15 di sabato HC GLADIATORS - BRESSANONE/VIPITENO

Under 15

Ad Aosta, domenica alle 13, terzo match del master round degli imbattuti Gladiators contro EGNA