Hockey ghiaccio: I Gladiators espunano Valpellice

Una squadra infarcita di Under 17 offre hockey champagne alla Patinoire di Aosta dove i Gladiators hanno battuto per 3 a 2 il Valpellice. Le premesse, per i padroni di casa, non sono parse subito delle migliori, visto il repentino vantaggio degli ospiti dopo solo 2 minuti di gara.

La freschezza e l'intraprendenza dei giovani ragazzi aostani scesi in campo ha tuttavia messo sotto costante pressione i piemontesi, tanto da permettere a Badoglio (U17) di trovare il meritato pareggio a fine drittel.

Felicità smorzata 50 secondi dopo dal nuovo vantaggio dei piemontesi. Nel secondo drittel il gioco, il ritmo e le geometrie dei giovani gladiatori non si è mai interrotto, con conseguente nuovo pareggio realizzato da Gesumaria (U17).

I piemontesi, aiutati certamente dall'esperienza, si sono riportati in vantaggio: 2-3. Il terzo drittel si è trasformato in un assedio alla porta del Valpellice, assedio che ha dato i suoi frutti a 50 secondi da fine match, con il gol di Gianni.

L'overtime ha provato le coronarie dei presenti sugli spalti, stress test che solo Minniti (assist Gesumaria) ha tramutato in urlo liberatorio di vittoria, vittoria che permette agli aostani di sperare di poter agganciare l'ultimo posto play off.

Intano a Egna la Nazionale Femminile Senior ha sconfitto 3-2 OT e 4-3 P la Polonia. Nei match, amichevoli, si è distinta Ester Herin, autrice del suo primo gol in Nazionale, e Sharon Roccella, che gioca nelle fila delle Girls Project di Aosta, con una rete segnata in entrambi i match