Hockey ghiaccio: I leone dominano le Girls Project

UNDER 9

Grande festa dell'hockey giovanile ad Aosta dove gli Under 9 del Real Torino, Pinerolo, Torrepellice e HC Gladiators si sono incontrati per un bellissimo raggruppamento.

I piccoli di casa hanno sconfitto 6-1 e 7-3 il Valpellice, 8-6 e 8-3 il Real Torino e battuto 6-4 il Pinerolo, per poi venirne sconfitti 9-3.

Curiosità del raggruppamento: per un'indisposizione del coach del Real Torino, i torinesi sono stati guidati dal loro concittadino Gesumaria, in forza all'HC Gladiators U19 e U17

UNDER 17

ALLEGHE - HC GLADIATORS 2-5

Tutto si gioca e si concretizza grazie alle penalità. Primo tempo sbloccato esclusivamente da una rete di Lenta, realizzata in inferiorità numerica, ma dominato dagli aostani. Secondo drittel si apre con il pareggio (in superiorità numerica) dell'Alleghe, che però subisce stessa sorte, grazie all'ormai mitico power team di Giovinazzo, che sfrutta le successive tre superiorità numeriche con Gesumaria, Luca Torchio e Carbone. A fine drittel l'Alleghe accorcia nuovamente le distanze. Ultimo drittel con ritmo decisamente meno frenetico ed aostani in controllo, che chiudono il match con Movchan. Adesso piccola pausa fino dopo Natale, per recuperare le energie e gli infortunati.

UNDER 15

DIAVOLI SESTO - HC GLADIATORS 2-5

Stesso risultato dei più grandi, ma dinamica del match completamente diversa. Dominio Gladiators che vince 2-0 i primi due drittel, il primo con una doppietta di Luca Torchio, il secondo con i gol di Capra e Terranova. Il terzo drittel gli aostani lo iniziano pensando di avere già vinto il match, permettendo così ai padroni di casa di portarsi sul 2-4. Giuliani, a tre minuti dalla fine, toglie ai meneghini ogni speranza di rimonta.

SERIE A FEMMINILE

VALDIFIEMME - GIRLS PROJECT 3-2

La migliore prestazione della stagione e vittoria sfiorata per le ragazze di coach Giovinazzo. Dopo aver impattato 0-0 il primo drittel subiscono una doppietta nel secondo, che però non spengono la buona giornata delle rossonere. Ottima soddisfazione per Herin e compagne: la vittoria del secondo drittel per 2-1 che tuttavia non portano nessun punto in classifica