Hockey ghiaccio: Contro il Valpellice i Gladiators devono ammainare bandiera

IHL I DIV: HC VALPELLICE - HC GLADIATORS 2-0

Fallisce il tentativo di rincorsa dei Gladiators che vengono sconfitti a Torre Pellice in una partita giocata a buoni ritmi. Un gol nel primo drittel ed un gol nel secondo drittel hanno chiuso il match, coì come una doppia penalità subita dagli aostani negli ultimi 5 minuti del match, quando i Gladiators guidati da Cintori stavano producendo un grosso forcing per ridurre lo svantaggio e riaprire la partita.

SERIE A FEMMINILE: GIRLS PROJET AOSTA - VALDIFIEMME 1-9

Partita complicata per le ragazze guidate da Giovinazzo, presentatesi sul ghiaccio con solo 9 giocatrici di movimento. Il coraggio e la forza delle aostane hanno permesso di tenere nel primo tempo perso solo 2-0 (purtroppo il goolie Sara Belli, di solito magnifica, non in brillante giornata). Nel secondo drittel da annotare unicamente, come luce nelle tenebre, il gol delle padrone di casa. Ultimo drittel, con Vona in porta, si chiude sul 2-0

UNDER 19: HC GLADIATORS - HC EGNA 2-5

Niente da fare contro i primi della classe, in una partita chiusa solo negli ultimi minuti. Con un roster ridotto per una epidemia influenzale e frutto di infortuni, i ragazzi di Giovinazzo scendono comunque determinati per continuare a sperare nella qualificazione ai play off. Ma una doppietta di Pichler (due gol fotocopia a spiazzare il povero Montini) ed un palo colpito da Minniti, fanno chiudere il primo drittel sullo 0-2. Al 34simo un gol di Lenta servito da una palombella da De Santi, riapre il match. Dopo soli 46 secondi, complice un errore difensivo, l'Egna si riporta su 1-3. Al 37simo di nuovo Lenta splendidamente servito dritto per dritto da Gesumaria, riaccorcia le distanze sul 2-3. A soli 39 secondi dalla fine del drittel, ancora per un'imprecisione difensiva seguita ad un ingaggio, l'Egna chiude il match sul 2-4. Ultimo gol solo per onor di croncaca, al 50simo chiude il match sul 2-5.

UNDER 17: HC APPIANO - HC GLADIATORS 2-3 OT

Match al vertice ad Appiano tra le prime due della classe del girone. Ritmi infuocati, buone le geometrie, in un match tutto da godere. Sono gli aostani a passare in vantaggio al 9no con una magistrale azione personale di Sukhytskyi. Ma dopo soli due minuti una doppietta di Pardatscher, con un secondo gol fortuito, porta i padroni di casa in vantaggio. Poi non succede più nulla, ovvero, le due squadre si affrontano a viso aperto esaltando le capacità dei rispettivi goolie. A solo un minuto dalla e un tiro secco di Gesumaria viene deviata in gol da Lenta portando le squadre ai supplementari. In overtime Fraschetta, per festeggiare con un giorno di anticipo il suo compleanno, realizza il vittorioso golden gol.

UNDER 15: HC PINEROLO - HC GLADIATORS 2-5

Altro scontro al vertice vittorioso per i Gladiators. Partita serrata, giocata alla pari con i padroni di casa, affrontati anche con un po' di timore. Primo drittel finisce 0-0. Nel secondo parziale il Pinerolo passa in vantaggio. Il gol subito, sveglia i Gladiators che, spogliati da ogni remora, spazzano via i pinerolesi con 2 gol di Luca Torchio, accompagnati da Tumminello, Picco e Terranova. A match chiuso, i piemontesi si devono accontentare di vincere il terzo drittel 1-0, chiudendo il risultato sul 2-5. Gladiators in fuga.

La squadra U11

UNDER 11 RAGGRUPPAMENTO A PINEROLO

I ragazzi seguiti da Cintori sempre sugli scudi, ottenendo un pareggio 2-2 con i pari età del Pinerolo A e Pinerolo B, riuscendo a battere 1-0 il real Torino e venendo sconfitti 2-1 dal Valpellice. Con questi raggruppamenti si stanno plasmando i Gladiatori del futuro.