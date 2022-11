Hockey ghiaccio: I leoni U19 soccombono contro il Real Torino

HC REAL TORINO - HC GLADIATORS 3-2

Scesi a Torino con ben altre aspettative, gli aostani subiscono l'inizio veemente dei torinesi, reduci da una brillante vittoria in casa dell'Egna prima della classe, che al 5° passano in vantaggio.

A soli 7 secondi dall'inizio del terzo drittel però, Esposito (che l'anno passato giocava in Under 19 con gli Aostani) realizza il classico gol dell'ex, sfruttando una superiorità numerica. Il gol di Minniti al 48simo dà speranza ai Gladiators. Dal 52simo si gioca quasi esclusivamente nel terzo di attacco degli aostani. Ma il risultato non cambia e lascia a tutti un po' di amaro in bocca.