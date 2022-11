Hockey ghiaccio: Gladiators U17 super contro il Torre Pellice

L'apparenza inganna. Non bisogna fermarsi al risultato per pensare che il match giocato martedì alla Patinoire di Aosta si stata una passeggiata per i ragazzi di coach Giovinazzo. Probabilmente i giovani gladiators hanno inizialmente preso sottogamba il match contro gli ultimi della classe e questo li ha puniti. Una disattenzione al 7imo e, al 13simo, un erroraccio dell'attacco Gladiators durante l'impostazione di un power play, ha permesso agli ospiti di passare con un doppio vantaggio 0-2.

Solo una doppietta di Sukhytskyi ha permesso ai rossoneri di finire il primo drittel sul 2-2.

Il secondo tempo inizia di nuovo con gli ospiti in avanti, sul 2-3, sfruttando alla perfezione un power play.

Giovinazzo serra le fila dei suoi, De santi trova il pareggio (in inferiorità numerica), poi a raffica Sammarco, Badoglio due volte e di nuovo Sukhytskyi portano il risultato su un più consono 7-3.

L'ultimo drittel Badoglio e Gesumaria allungano. Al 56simo ultimo gol degli ospiti mentre si giocava 4 contro 4. Infine gol di Fraschetta a pochi secondi dalla fine, frutto di un power play giocato finalmente bene.





Programma weekend





IHL I div





Lunga trasferta in Emilia per i Gladiators, che cercheranno di raccogliere punti contro i Miners di Fanano





Serie A femminile





Doppio appuntamento in trasferta. Sabato 19 proibitivo incontro contro le Eagles di Bolzano. Domenica 20 si proverà a vendere cara la pelle contro gli Icebears di Dobbiaco.





Under 19





Appuntamento alla Patinoire alle 17 domenica 20 contro il Fassa. Fondamentale per raccogliere 3 punti ed agganciare l'ottavo posto. In settimana è giunta la notizia dalla federazione che il match contro il Trento, interrotto sul 3-3, sarà da ripetere a data da destinarsi,





Under 17





Ostica e spigolosa trasferta per i ragazzi di Giovinazzo a Merano.





Under 15





Appuntamento ad Aosta alle 11 di domenica 20 contro il Real Torino





Under 13