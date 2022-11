Hockey ghiaccio: Gladiatorors in chiaro scuro

IHL I DIV

Real Torino - HC Gladiators 3-0

Niente da fare contro i primi della classe. I ragazzi di coach Giovinazzo giocano una buonissima partita difensiva, mettendo più volte in crisi i padroni di casa. tanto che il primo e secondo drittel si chiudono in parità 0-0. Solo grazie ad una superiorità numerica il Real trova al 48simo il vantaggio. I ragazzi aostani non demordono, anzi aumentano il ritmo alla ricerca del pareggio che sembra a portata di mano. La frenesia è spesso cattiva consigliera e al 58simo, in pressione, cercando di sfruttare una superiorità numerica, subiscono il contropiede del Real che si porta sul 2-0. Il 3-0 a pochi secondi dalla fine, a porta vuota, è solo dovere di cronaca.

UNDER 13

Diavoli Sesto - HC Varese 3-6

HC Varese - Diavoli Sesto 3-6

Week end, due partite, due risultati, speculari dove a vincere è sempre la squadra ospite. I ragazzi di coach Giovinazzo - Cintori vincono sabato a sesto san Giovanni Sabato, dopo il vantaggio dei Diavoli, i ragazzi Aostani vistiti Varese, segnano 6 gol di fila, portando a casa la partita. Esattamente sviluppo inverso domenica a Varese. I padroni di casa passano in vantaggio, subendo poi 5 gol di fila, che ha segato le gambe ai ragazzi Gladiators.

UNDER 9

Raggruppamento a Torino dove i giovanissimi Gladiators battono 3-1 il Real, 10-0 il Valpellice, 12-0 i Bulls Torino e riuscendo sconfitti 6-9 dal Pinerolo, bestia nera dei nostri ragazzini.