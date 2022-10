Gli accessori indispensabili per qualunque 4x4

Per chi non le conoscesse, le auto 4×4 sono quei veicoli a 4 ruote a trazione integrale, dove la forza del motore viene trasmessa in pratica a tutte e quattro le ruote contemporaneamente invece che a due.

Se in passato questa caratteristica era riservata solo ad alcuni modelli di Fuoristrada acquistati appositamente per percorrere strade molto sconnesse o dalla forte pendenza, con il boom che ha riguardato SUV e Fuoristrada in particolare, ad oggi non è più così.

Le macchine provviste di trazione integrale sono diventate infatti sempre più comuni, tanto che è possibile trovare anche Crossover e auto più comuni con questa caratteristica. Ad oggi, infatti, non è affatto raro ormai vederle sfruttate per usi cittadini.

In linea generale, comunque, questo resta un mezzo adatto a chi desidera un'auto particolarmente potente, adatta davvero a qualsiasi tipo di terreno. Per renderla il più funzionale possibile, inoltre, sono tantissimi gli accessori in commercio che si possono acquistare. Tutti pensati per la comodità e la sicurezza dei viaggiatori.

Hard top, la protezione perfetta per il cassone

Chi vuole proteggere al meglio il proprio cassone posteriore con una copertura rigida che assicuri robustezza e praticità, deve sicuramente servirsi di un hard top. Un accessorio utilissimo che permetterà di trasportare oggetti al sicuro in qualunque condizione atmosferica.

Online ne esistono diversi modelli, ma per un acquisto così importante, noi ti consigliamo di rivolgervi solo ad aziende sicure e affidabili. Un ecommerce dove puoi acquistare online tantissimi accessori 4x4 è Arrigoni4x4.it , un’azienda leader nel campo della produzione e della vendita di accessori fuoristrada 4x4, Suv e pick up fin dal 1976.

Qui potrai acquistare hard top di qualità con sistemi di drenaggio dell'acqua, che conferiranno maggiore stabilità alla tua auto e un risparmio sui consumi.

Bull bar, perfetto per tutti gli urti

Il bull bar è l’accessorio perfetto per proteggere sia la carrozzeria che alcune parti meccaniche del tuo 4x4. In caso di urti accidentali, infatti, questo pratico accessorio sarà in grado di preservare parti come il radiatore e lo sterzo.

Su Arrigoni4x4 sono disponibili solo bull bar omologati e realizzati in acciaio inox. Le grandezze e le finiture tra cui scegliere sono diverse, basterà selezionare la marca che ti interessa e verificarne la compatibilità.

Pianali estraibili, per avere tutto a portata di mano

Se cerchi una soluzione che ti consenta di organizzare al meglio tutto il carico e di avere tutto a portata di mano in modo semplice e organizzato, allora un pianale estraibile è la soluzione giusta.

Questo accessorio è importante che sia robusto, facile da pulire e resistente ai prodotti chimici. Su Arigoni4x4 sono disponibili diversi modelli di ottima qualità e con tutte queste caratteristiche, che ti consentiranno di non doverti più arrampicare o rischiare di scivolare nel cassone per raggiungere gli oggetti che hai caricato.

I bordi ABS per cassone, utili contro graffi e urti

Si tratta di un accessorio comodo e pratico, realizzato in ABS e utile per proteggere la tua 4x4 da graffi e urti, preservando così i bordi del cassone.

I modelli disponibili su Arrigoni4x4 presentano un montaggio facile e intuitivo e sono integrabili con vasche di protezione per il cassone senza bordo.