Scherma: Pietro D'Aquino e Craig Northeast alle qualificazioni regionali

Nella prima giornata Pietro D'Aquino si è fatto notare grazie ad un gara quasi perfetta: tutte vittorie nella fase gironi e una scalata verso il podio che si è arrestata solo in semifinale per un soffio cedendo il passo all'avversario di Ivrea Strobbia per 15 a 14.

Conquistato quindi il bronzo per D'Aquino nella categoria Cadetti è tornato in pedana anche la giornata successiva insieme al compagno di sala Craig Northeast.

Superata per entrambi la fase gironi, Craig si arresta alla diretta per i 32 all'ostico avversario Rinaldi. D'Aquino invece non riesce ad avere la meglio alla diretta per i 16, ripetendo l'assalto del giorno prima e cedendo nuovamente per un soffio (14-15) la vittoria all'avversario di Vincenzi (Vercelli).