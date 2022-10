Hockey ghiaccio: Sconfitti ma con onoere i Gladiators

Ci sono sconfitte e sconfitte. Sembra strano ma uscire soddisfatti dopo due partite perse in Alto Adige significa riconoscere il valore degli avversari e, soprattutto, riconoscere il lavoro fatto in allenamento che ha portato giocare alla pari contro corazzate sudtirolesi.

U19 APPIANO - AOSTA 3-1

Tra le file degli avversari giocano 3 fuori quota e 4 "classe 2004" schierati stabilmente nel roster dei Pirates Appiano, serie B. Questo basta per far scorrere lungo la schiena degli aostani alcuni brividi non solo di freddo. Davanti a tanta qualità, inoltre, non si possono commettere errori o imprecisioni. Così, da una minima imprecisione difensiva, dopo soli 40 secondi, gli alto atesini passano in vantaggio.

La bravura dei gladiatori sta nel rimanere concentrati, decisi e determinati. Tanto da non lasciare spazi agli avversari. Nel secondo tempo Minniti porta i Gladiatori al pareggio, ma un'altra imprecisione permette ai padroni di casa di riportarsi in vantaggio e di arrotondare, grazie ad una superiorità numerica.

Nel terzo tempo non succede nulla ed anche il tentativo di coach Giovinazzo di giocare in superiorità numerica, togliendo il portiere, non porta ai frutti sperati. In spogliatoio Giovinazzo ha solo complimenti per i suoi ragazzi.

SERIE A FEMMINILE LAKERS - GIRLS PROJECT 4-0

Davanti al team che negli ultimi anni è sempre arrivata nelle prime tre in campionato e tra le cui fila giocano almeno sei nazionali, le ragazze Gladiators giocano una stranissima partita. Le padrone di casa in 4 minuti si portano subito sul 3-0. Le Aostane si danno tempo di riflettere, riorganizzarsi, fare quadrato e non succede più nulla. Grazie alle nostre due Goolie, invalicabili, il risultato non si modifica. Fino a pochi secondi dalla fine che, complice la stanchezza, permetto alle padrone di casa di chiudere 4-0